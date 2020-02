¿Cuántos inspectores tiene el ATU?

Estamos funcionando con 124 inspectores y en menos de una semana lanzaremos una convocatoria para contratar otros 150. La pregunta que se cae de madura es: ¿por qué no contratamos más? Estamos esperando los más de 1,000 inspectores que deben ingresar al ATU una vez que Protransporte sea absorbida (ver nota 2).

¿Los números son suficientes?

Como todavía no contamos con los más de 1,000 inspectores, estamos celebrando convenios de colaboración con las municipalidades distritales, pero no podemos tener un ejército de inspectores. Por ello, también estamos trabajando en el desarrollo de tecnología para fiscalización electrónica.

No necesariamente las órdenes de los inspectores son acatadas. ¿Cómo se va a fortalecer esta figura?

Normalmente, la fiscalización se ha visto desde una perspectiva punitiva (...) Por supuesto que es importante y hay que darle credibilidad a la sanción. Por ejemplo, estamos desarrollando un marco normativo que nos permita que cuando intervengamos un vehículo pueda ingresar a un depósito que va a ser habilitado por algún municipio distrital con los estándares que apruebe ATU, y luego si el titular incumple en pagar la sanción, ese vehículo irá al desguace.

Pero, además del tema punitivo, también es muy importante el cambio cultural y de conducta que vamos a tener que realizar.

¿Qué va a incorporar la fiscalización electrónica?

Ya hemos dicho que las unidades del Sistema Integrado de Transporte (SIT) van a utilizar GPS. Esta información va a ser remitida al Centro de Gestión de Transporte del ATU y nos va a servir para que los ciudadanos, sea a través de nuestra web o de un aplicativo, puedan ser colaboradores del monitoreo del desplazamiento de las unidades vehiculares. Ese es ya un instrumento muy potente.

Pero además nuestros inspectores van a tener un tipo de uniforme diferente que se va a complementar con una cámara testigo que va a permitir que, desde el centro que mencioné, nos aseguremos que se está cumpliendo el protocolo que se les ha establecido para intervenir. Y ese monitoreo nos sirve para poder engarzar con la Policía Nacional en caso de que haya un acto de agresión contra nuestros funcionarios.

¿Se han puesto un cronograma para que esto suceda?

Todo va a ser progresivo. Estamos recibiendo un tipo de transporte bastante precario. Hay empresas de transporte urbano que probablemente van a poder implementar de manera inmediata lo requerido. Varias de ellas tienen patio, terminales, trabajadores en planilla, uniformados. Pero hay los otros (informales)... y esos otros son muchos más. Para poder dar un salto, estamos recibiendo bases de datos de Lima y Callao. En esos datos hay más de 500 rutas que involucran a más de 165,000 conductores.

¿Qué estrategia tendrán para revisar a todos los buses, cústeres, etcétera?

Vamos a poner a disposición una plataforma para que nos puedan enviar información documental que vamos a verificar porque tenemos convenios con Reniec, la Policía Nacional, el propio MTC, para tener el récord de conductores. Pero no solo eso, porque la realidad nos demuestra que las declaraciones juradas y la revisión documentaria no basta.

Nosotros tenemos un local de ATU en la avenida Argentina al que vamos a hacer que vayan las unidades vehiculares para poder revisar in situ y con transmisión en vivo si el vehículo cuenta con todas las condiciones técnicas que dicen sus documentos.

Una vez que se avance con dichas revisiones, ¿algunas líneas de buses van a desaparecer?

Esta es una revisión muy compleja porque, además tenemos que pedir información, por ejemplo, de los patios de donde salen. A eso se suma la revisión que haremos sobre cada uno de los recorridos. Actualmente son recorridos que están enmarañados, las rutas se entrecruzan o se superponen. Por lo tanto, es parte de la información que tenemos que manejar al momento de tomar las decisiones.

Si es un trabajo complejo, ¿qué se podría lograr este año?

Esta es una etapa bisagra, una etapa de progresión hacia la siguiente, que es la de las concesiones, donde podemos asegurar otro estándar, macrotransportación, donde podemos asegurar rutas mucho mejores. Pero, ahora debemos trabajar con lo que tenemos, pero impulsando la mejora de la norma. Eso se acompañará con los cuatro primeros reglamentos más importantes de los servicios de transporte que se prepublicarán en estos primeros cuatro meses.

Reglamentos

Uno de ellos, según lo mencionó en su momento, es el de taxis. ¿Qué se alista? ¿Se incluirán los servicios de taxi por aplicativo?

Solo para precisar, el “taxi aplicativo” no es una modalidad del servicio; el aplicativo es una mejora de la operación, pero para brindar el servicio público de taxi tienes que estar habilitado. Si utilizas aplicativo o lo que quieras, eso es otra cosa. No vamos a privilegiar ninguna plataforma tecnológica en particular. Cada conductor, cada operador, puede utilizar la que quiera, pero lo que no debe ocurrir es que un operador no tenga habilitación, que no tenga el SOAT correspondiente, que no cuente con licencia profesional, que su vehículo no pase, como todos -cada seis meses- revisión técnica o que no pase por el taller que mencioné de la avenida Argentina. Porque ellos (de lo contrario) van a estar al margen de la ley. Y el usuario que los aborde va a estar desprotegido.

Lo que sí vamos a pedir es que esa información de las plataformas nos la alcancen, porque alguien tiene que concentrarla y ponerla a disposición de los usuarios.

También se habló de un reglamento para movilidad escolar.

Un reglamento que viene pronto, que va a ser prepublicado en los siguientes días. Por ejemplo, se establecerá que si una persona cuenta con su habilitación para brindar el servicio de movilidad escolar, en época de vacaciones podría brindar el servicio de transporte turístico. Pero también se detalla que en vehículos donde viajen niños de menos de 10 años pueda haber la figura del acompañante. Esto se exigirá desde el próximo año.

¿También se les exigirá GPS?

Sí, y este GPS forma parte de la plataforma que va a ir al Centro de Gestión que tenemos planeado implementar, de forma que a través de un aplicativo también se sepa en qué momento y situación se encuentra el recorrido de sus hijos.

¿Y qué modificaciones en la norma vigente traerá el reglamento en transporte turístico y de trabajadores?

Sobre el transporte turístico, se reforzará que no haya posibilidad de que buses panorámicos modificados (en cuanto a su chasis y estructura) sean incorporados al parque automotor de Lima y Callao. Sobre el otro reglamento, se van a especificar los elementos mínimos necesarios para los vehículos y conductores, además de pedirles GPS.

OtroSí Digo

Los colectivos. Jara señaló que se buscará incorporar a los conductores de colectivos, que por diferentes circunstancias se dedican a esta actividad ilegal, al Sistema Integrado de Transporte, por ejemplo, como nuevos conductores de las unidades vehiculares formales. Sin embargo, hizo la salvedad de que también existen mafias detrás de los colectivos, sobre las que refirió que no se van a “resignar a que el servicio de transporte se degrade así”.

Se buscará unificar el cobro de pasajes en el sistema integrado

Para que la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) sea absorbida por la ATU, solo falta la firma de un convenio, que debería darse en dos semanas. Para ello, se publicó un DU que modificaba la ley de creación de la ATU y con ello se iniciaron los trámites.

Una vez que la ATU esté a cargo de las líneas 1, 2 y futuras líneas del Metro de Lima, uno de los problemas de los que deberá ocuparse será solucionar la construcción de la Estación 28 de Julio.

Lo que ocurre es que todavía no están claros los números (la inversión) en torno a la construcción de la subestación que unirá las líneas 1 y 2.

“Este problema lo absorbe ATU, pero lo vamos a trabajar de la mano con el MTC. Todavía no hemos conversado con el concesionario de la Línea 2 porque todavía estamos absorbiendo los procesos, la información de AATE”, remarcó.

Esta no es la única tarea. De hecho, la ATU busca unificar el cobro del pasaje en el Sistema Integrado de Transporte (SIT). “Evidentemente el anhelo es contar con un sistema de recaudo único. Ese es un tema tecnológico complejo que incluye recolectar lo que pagan los usuarios a través de tarjetas y mediante la cámara de compensación los importes que correspondan vayan a cada uno de los operadores y se hagan los descuentos para el usuario que utiliza el sistema”, anotó.

A pesar de lo complejo del tema tecnológico, será relativamente sencillo implementarlo; pero el reto estará en los contratos. Al consultarle si ya conversó con el concesionario de la Línea 1, indicó que no se va a poner en discusión la futura unificación del cobro, porque eso será un hecho, sino más bien lo que se va a ajustar con la línea es “el convencimiento de que ellos forman parte de un sistema de transporte público que tiene que ponerse a disposición de los usuarios”, remarcó.

Antes de unificar el cobro, se empezará por “descentralizar” las recargas, para que mediante bancos, de manera virtual, se pueda pagar directamente el pasaje y así eliminar las colas en estaciones del Metro, Metropolitano y corredores.