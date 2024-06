Fernando Rodríguez, gerente general de la Agencia Intrepid Perú ―una compañía de origen australiano con presencia en 27 países que se alió con la canadiense OUT Adventure, un operador del turismo gay― asegura que el proceso en el Perú ha sido largo. Demandó entrenar a todo el personal para reducir los casos de discriminación que se registraron al inicio. “Tuvimos que capacitar a todos, desde el chofer, el maletero, el recepcionista y el guía para no caer en sesgos inconscientes. Hoy estamos en una mejor posición”, afirma.

Según el Índice de Igualdad publicado por la organización Equality Index, el Perú cuenta con 54 puntos de 100 respecto a 13 indicadores analizados sobre la situación de las personas LGTBIQ+, muy alejado de los 84 puntos que alcanza Alemania gracias a las leyes que garantizan todos los derechos a las personas del colectivo. “Aún no podemos decir que somos un destino gay friendly porque no existen políticas locales, solo iniciativas particulares”, refiere el ejecutivo.

No obstante, el interés por conocer la cultura ―Machu Picchu es un imán interesante― y la gastronomía, siguen motivando a miles de turistas de este nicho a viajar al Perú y contratar servicios luxury. De acuerdo a Intrepid, el país alcanzó su pico de visitantes de la comunidad LGTBIQ+ en el 2018. Solo la agencia registró ese año “más de 10 salidas con grupos de 16 integrantes. Por persona, el ticket superaba los US$ 3,000. Era un buen volumen de facturación”, recuerda Rodríguez. No obstante, con la legalización de la unión civil en otros países de la región y la pandemia, el flujo se estancó.

“Tenemos la expectativa clara de que el turismo convencional volverá a los niveles del 2019 el próximo año; pero para el turismo nicho de la comunidad estamos aún al 60% de lo que teníamos prepandemia y no creemos que vayamos a crecer 40% para el 2025″, indica.

Perfil y experiencias

“El público de la comunidad LGTBIQ+ que llega al Perú es de un ticket intermedio a alto”, afirma Francisco Basili, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura. Eso significa que en promedio sus gastos superan los US$ 150 al día, con reservas en hoteles de cuatro estrellas y visitas a los restaurantes premiados.

En el caso de la Agencia Intrepid, reportan que su ticket diario asciende a US$ 300, aunque acercándose a los US$ 400 en los últimos años. “Captamos a un cliente que proviene de Norteamérica, principalmente de Estados Unidos, sobre sus 40 años, con capacidad económica para viajar y una permanencia de entre 10 y 11 días”. Rodríguez también detalla que es un público que busca experiencias menos mainstream. ¿Eso qué significa? Hoteles boutique de cuatro o cinco estrella, traslados en transporte privado y hasta un almuerzo en el Valle Sagrado del Cusco exclusivamente para ellos, con platos de los mejores restaurantes de la zona, explica.

Las rutas más demandadas son Lima-Puerto Maldonado-Cusco (en tren de lujo a Machu Picchu) y Lima-Cusco (Camino Inca). Este último incluye un menú diferenciado al ser un servicio premium. Los esfuerzos por promocionar los cruceros en Iquitos, no obstante, no han tenido el éxito esperado.

En cuanto a la asistencia a bares en el país, Rodríguez señala que es mínima, ya que los turistas buscan experiencias “más pulidas” que han vivido en otros países. En lo que respecta a los restaurantes en Lima, las agencias han identificado algunos lugares en Miraflores y Barranco que son más cosmopolitas, que ofrecen una experiencia relajada y libre de sesgos culturales.

¿Marchas en la agenda turística?

Como un mercado en crecimiento, plataformas de viajes como Kayak han proporcionado a los turistas de la comunidad LGTBIQ+ agendas virtuales con los principales festivales del mundo, incluso recomendaciones y consejos de seguridad que se deben tomar en cuenta en cada destino, y una lista de ciudades gay friendly. En Sudamérica, Argentina y Brasil (Belo Horizonte) sobresalen como los lugares para participar en las diferentes manifestaciones por el Mes del Orgullo (junio). Mientras que Nueva York (Estados Unidos), donde empieza la historia del mes del Orgullo LGTBIQ+, es el destino indiscutible.

“El principal motivador de viaje del turista que es parte del colectivo es ver una marcha del orgullo que sea abrazada por el lugar en donde está. En Nueva York todas las instituciones públicas tienen una bandera LGTBI y las empresas hacen alusión al Happy Pride; pero en Lima todavía es motivo de controversia si un banco cambia de colores por un mes”, subraya Rodríguez. Al respecto, indica que las agencias no pueden promocionar la marcha del orgullo en Lima, pues los permisos otorgados por las autoridades se aprueban con poco tiempo de anticipación.

Al respecto, Basili explica que eventos como la marcha del orgullo en Lima no “mueven la aguja” del turismo por ahora. Explica que puede percibirse una mayor presencia de extranjeros, pues coincide con el inicio de la temporada alta en el país, la cual termina en setiembre.

