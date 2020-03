Representantes de un grupo de marcas de ropa de los Estados Unidos visitaron recientemente el territorio peruano para explorar posibilidades de abastecimiento de prendas de vestir, con el fin de contar con una nueva alternativa ante un eventual desabastecimiento de sus principales países proveedores, como China, Vietnam o Bangladesh, indicó Martín Reaño, gerente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

“Marcas de Estados Unidos que no compraban desde hace mucho tiempo en el mercado peruano han empezado a explorar posibilidades de abastecimiento”, manifestó a Gestion.pe, con respecto a las visitas que se registraron en el último mes.

Dichas marcas, dedicadas a la comercialización de prendas de vestir de consumo masivo, se abastecen regularmente de países de Asia, debido a sus costos altamente competitivos.

Sin embargo, ante la guerra comercial entre China y los Estados Unidos y el impacto del coronavirus, que podría generarles desabastecimiento, estas compañías están mirando al Perú como un potencial proveedor de prendas de vestir principalmente de algodón (de tejido de punto) y también de material sintético.

“Nosotros no podemos competir en precios con los países del Asia, como China, Vietnam o Bangladesh, que tienen un mucho menor costo de mano de obra, pero estas marcas están evaluando la posibilidad de tener al Perú como proveedor, como parte de un plan de contingencia para asegurar su abastecimiento”, añadió Reaño.

Perú exportó US$ 1,354 millones en textiles y confecciones en el 2019, lo que implicó una caída de -3.5% en relación con los resultados de un año atrás.

El 65% de estas exportaciones correspondieron a prendas de tejido de punto, principalmente de algodón (US$ 702 millones), seguidas de las de fibras sintéticas (US$ 148 millones) y las de pelo fino de alpaca (US$ 40 millones).

Entre las exportaciones peruanas de prendas de algodón, de tejido de punto, los Estados Unidos concentran el 67%, Brasil un 5% y otros mercados como Chile o Alemania, alrededor del 3%, respectivamente.

En el 2019, las exportaciones de prendas de vestir de algodón a los Estados Unidos (su principal destino) sumaron US$ 612 millones, lo que representa un incremento de 4% con respecto a las del 2018.

Los 10 principales destinos de exportación de las confecciones peruanas. (Elaboración: ADEX Date Trade)

Si bien para este año el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank ha estimado un crecimiento de 5% con respecto al 2019, y con ello envíos por US$1,430 millones, Reaño considera que esta tasa sería demasiado pequeña para que el sector pueda recuperarse de su caída del año pasado.

“Creo que crecer un 5% no alcanzaría para recuperarnos. Necesitamos crecer al menos 10% para reponernos de la caída del año pasado y a la vez obtener un crecimiento con respecto al 2018”, manifestó.

En los primeros meses del año, que comúnmente son de baja circulación para el sector, los empresarios han señaló que los envíos mantienen el mismo ritmo que el año anterior, sostiene Reaño Vera, sin embargo los mayores volúmenes de exportaciones suelen empezar a enviarse desde el segundo trimestre.

Por ello, considera que todavía es muy pronto para proyectar una tasa de crecimiento para este año. “Para lograr el crecimiento que necesitamos se requiere una menor rigidez en las contrataciones laborales y que se frene la subvaluación en las declaraciones de las importaciones de prendas de vestir”, expresó.

Asimismo, indicó que el empresariado está trabajando junto con el Gobierno Central en la Mesa Ejecutiva para Desarrollo del Sector Textil, que ya ha realizado dos sesiones, para lograr mejoras en el sector.

Exportaciones peruanas del sector textil y confecciones. (Elaboración: ADEX)