El presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, proyectó que destinará un presupuesto de alrededor de S/ 112 millones para trabajos de mantenimiento del Oleoducto Norperuano durante este año.

Como contexto, Narváez comentó que esta infraestructura tiene una serie de problemas en su zona de influencia directa , como diferentes cortes, que fueron reparados por conexiones, además de diferentes atentados.

“[Las reparaciones y el mantenimiento del oleoducto] tiene un costo activo que sale de las arcas de Petroperú. En el 2023, gastamos US$ 146 millones; en el 2024, US$ 127 millones y; para el 2025, proyectamos US$ 112 millones de egresos para la empresa”, indicó.

Narváez subrayó que el oleoducto es un activo crítico nacional y no de Petroperú, pese a que se encargan financieramente de mantenerlo.

“No está en los activos de Petroperú, pero nos dijeron que debemos mantenerlo. De momento, no se transporta petróleo. [El costo para ello] es una salida importante de dinero, que debería asumir el Estado. Esperamos que se tome nota”, refirió Narváez, durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso ayer.

Más detalles

En otro momento, el presidente de la petrolera estatal dio cuenta del presupuesto que destinan para responsabilidad social, principalmente, distribuido entre la Refinería de Talara, los lotes ubicados en el oriente del país y el oleoducto.

“En el 2023, se gastó S/ 20,750,000; en el 2024, S/ 15,710,00; y en el 2025, se destinará S/ 20,090,000. No es poco dinero”, apuntó.

El funcionario también observó la afectación a las finanzas de la petrolera estatal a causa de algunas normas legales, una de ellas promulgada en 1998 que impide que recupere el Impuesto General a las Ventas (IGV) en la Amazonía.