El crujido de las hojas secas bajo tus pies. El murmullo y el goteo del agua a través de un arroyo. Una bocanada de aire fresco y puro. Pasar tiempo en la naturaleza puede ser vigorizante o producir sensaciones de paz y calma. Pero pocas profesiones permiten tiempo o acceso al aire libre durante la jornada laboral.

Después de pasar su juventud trepando árboles y jugando al fútbol, a Anna Rose Smith le resultó difícil cuando su primer trabajo como psicoterapeuta en Utah le exigía trabajar en una oficina sin ventanas.

Así que aprovechaba sus descansos para almorzar fuera, caminando hacia fuentes o jardines cercanos. Recogía pétalos de flores u hojas del suelo y los llevaba de vuelta a su escritorio, donde escuchaba grabaciones de cantos de pájaros, a veces incorporando los relajantes trinos en las sesiones con clientes.

“Es útil tener ese recordatorio de que estas cosas suceden afuera”, dijo Smith. “Puedo recordar, sin importar lo que pase en esta sala o con mi trabajo hoy, que todavía habrá pájaros cantando”.

Llegar a los árboles o a la costa puede ser difícil durante las horas de trabajo, especialmente en climas fríos y entornos urbanos. Pero hay formas de disfrutar del aire libre y de llevar el mundo natural a tu lugar de trabajo, incluso si es un cubículo sin ventanas.

Reuniones al aire libre

Las reuniones programadas no tienen que llevarse a cabo en interiores. Una cita en persona puede ocurrir en un banco del parque. Smith a veces sugiere una reunión de “caminar y hablar” en un sendero verde cercano.

Los dispositivos móviles significan que las reuniones virtuales tampoco se limitan a los espacios de trabajo convencionales. También puedes asistir a reuniones de Zoom mientras caminas por un sendero arbolado.

Smith pregunta si puede participar en una reunión en línea con su teléfono inteligente y auriculares, lo que le permite “recibir luz solar en mi rostro o ver agua, plantas y pájaros”, dijo.

“Definitivamente, me siento más tranquila”, dijo Smith, quien creció en Dakota del Sur, pero ahora vive en un clima más moderado en Carolina del Norte. “Creo que también me ayuda con la concentración. Me siento más en paz y optimista”.

Atlantic Packaging, un fabricante de empaques sostenibles con sede en Wilmington, Carolina del Norte, alienta a los empleados a realizar reuniones en los patios de sus instalaciones o mientras dan un paseo, dijo Becca Schusler, directora de bienestar de la empresa.

La compañía agregó higueras y plantas nativas a su sede en Charlotte. Lanzó un desafío de naturaleza en 2024 en el que los empleados registraron el tiempo que pasaron al aire libre mientras paseaban al perro, comían, asistían a reuniones o veían una puesta de sol. Los participantes subieron fotos a un chat grupal desde sus estaciones de trabajo en todo Estados Unidos.

“Fue simplemente maravilloso porque obtuvimos amaneceres por la mañana, puestas de sol por la noche desde todas las áreas diferentes, desde la playa hasta las montañas en Nevada”, dijo Schusler.

Algunos empleados informaron que sentían que manejaban mejor el estrés gracias a que pasaron más tiempo afuera, dijo.

Solo caminar

Aparte de las reuniones, un grupo de empleados de Atlantic Packaging se reúne para las “Caminatas de los miércoles”, un momento semanal para pasear juntos. “Ayuda a dar un descanso rápido en el día donde pueden reiniciar y reenfocarse”, dijo Schusler.

La Ford Motor Company también ha alentado a sus empleados a moverse al aire libre. Cuando rediseñó su sede en Dearborn, Michigan, en 2025, el fabricante de automóviles incluyó plantas nativas, senderos para caminar y pabellones al aire libre, y sugirió que las personas usaran los terrenos para reuniones. El estacionamiento se colocó más lejos del edificio principal por diseño para que las personas caminaran unos minutos entre pastos altos, afloramientos rocosos, puentes y flores.

“Somos muy cuidadosos sobre cómo diseñamos el espacio para que nuestros cerebros y cuerpos reaccionen positivamente”, dijo Jennifer Kolstad, directora global de diseño de marca de Ford. “Diseñar para la salud humana es nuestra prioridad, nuestra responsabilidad”.

Buscar la luz

Cuando las temperaturas bajan y se pasa más tiempo en interiores, las ventanas proporcionan una conexión con la naturaleza.

Los diseñadores que planificaron la nueva sede de Ford colocaron oficinas en el centro de los pisos para que las paredes exteriores con ventanas altas pudieran ser disfrutadas por todos en espacios colaborativos, dijo Kolstad.

Durante los días que Smith pasaba en su oficina sin ventanas, mantenía una planta de potos en la habitación. El follaje no necesitaba mucha luz y sobrevivía con la dosis que recibía cuando Smith la colocaba los fines de semana en la oficina de un colega que tenía una ventana.

“Si el clima es realmente desagradable, extremo, entonces creo que es cuando las ventanas son realmente una bendición”, dijo.

Para recibir algo de sol y sentir el viento en tu rostro durante el trayecto, considera recorrer en bicicleta todo el camino o una parte de él. Muchas ciudades y pueblos tienen programas de bicicletas compartidas. Un abrigo cálido y guantes pueden evitar que te enfríes demasiado mientras pedaleas. Vístete en capas con un cuello, pasamontañas o gorro debajo del casco.

Erin Mantz, quien trabaja en Washington, D.C., como vicepresidenta de marketing para la empresa de relaciones públicas Zeno Group, camina a una clase de pilates antes del trabajo cuatro veces a la semana, a menudo antes de que salga el sol. En los días que trabaja desde casa, toma descansos para pasear a su perro por los senderos serpenteantes de su vecindario.

Mantz dijo que, cuando era niña y vivía en Chicago, a menudo jugaba en el parque con amigos del vecindario, abrigada con ropa de invierno. Le resultó difícil mantener su conexión con la naturaleza en trabajos anteriores que requerían laborar en una oficina a tiempo completo.

“Como miembros de la Generación X, siempre estábamos corriendo afuera, y tienes esa maravillosa sensación de libertad y aire fresco”, dijo.

Ahora que tiene un horario de trabajo híbrido, se ha dado cuenta de que pasar tiempo al aire libre le ayuda a sentirse relajada y sin estrés.

“Es tan bueno para mí”, dijo Mantz. “El aire fresco me recuerda esa juventud de estar afuera, y creo que es algo físico y mental, honestamente. Me siento revitalizada”.