Hasta hace unos años la falta de profesionales altamente capacitados -sobre todo para puestos gerenciales- generó que los empleadores/empresas importarán talento del exterior para puestos claves. Ahora, la situación -tras la pandemia- ha cambiado, dado que el Perú se está convirtiendo -de a pocos- en exportador de profesionales altamente especializados en sectores claves que son demandados por diversas empresas fuera del territorio nacional.

“En Perú -hasta hace unos años- se contrataba talento de afuera (se importaba profesionales para puestos claves), más que todo en sectores que no estaban tan desarrollados como retail, consumo masivo o tecnología. Pero -ahora- lo que estamos viendo, sobre todo en el sector de tecnología, es que el Perú está exportando talento ”, detalló a Gestión el gerente ejecutivo de PageGroup, Álvaro Bellido.

Ello se debe principalmente a que el trabajador peruano es atractivo para empresas del extranjero por dos factores claves: el tipo de cambio y las remuneraciones, por lo que estos profesionales son contratos -agregó- de manera remota para diversas posiciones.

Este interés se está observando sobre todo para puestos relacionados al sector de tecnología, cuya demanda trepó en 60% . La demanda por estos profesionales explosionó con la pandemia ya que está generó el alto uso de la tecnología como medio para el intercambio comercial.

¿Cuáles son los puestos más demandados/solicitados en el exterior? El ejecutivo enumeró tres posiciones del rubro de tecnología altamente solicitados:

1. Programadores (front y back)

2. Scrum Master

3. Product Owner

“Los primeros son muy solicitados en el extranjero, llegando a ganar hasta US$ 2,200 al mes. Mientras que el Scrum Master puede llegar a (ganar) US$ 4,000 y el Product Owner US$ 3,670″, subrayó.

Entre los países que más demandan a estos profesionales peruanos se encuentran Chile y Colombia .

A la par de la exportación de talento peruano -sobre todo en el rubro de tecnología-, diversos profesionales están buscando oportunidades laborales en otras latitudes, aprovechando el trabajo remoto.

“ Dada la situación actual hay mucho talento peruano que está buscando opciones afuera ya sea dentro de la región o incluso Estados Unidos y Europa . Esto se está notando, pero no hay -todavía- una fuga de talentos del país. En nuestro caso -al ser una empresa mundial- muchos peruanos están pidiendo que se los contacte/presente con otras empresas del mundo para aplicar a oportunidades laborales. Ahora los profesionales están viendo las opciones que hay afuera, en caso se complique la coyuntura interna”, apuntó.

Nota:

Los sectores que están demandando personal son de tecnología, salud, industrial y agroindustrial. Mientras que construcción y minería son los que menos personal están demando/contratando.

La contratación para puestos de entradas y jefaturas avanza a ritmo lento, ya que las empresas -en el plano local- están siendo más cautas a la hora de contratar a nuevo personal, de acuerdo a PageGroup.

Se espera que el empleo crezca en el último trimestre del año entre 15% a 20% en comparación al trimestre anterior.