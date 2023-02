¿Qué hace un especialista en ventas? Muchas veces nos han llamado al teléfono para ofrecernos algún producto, como un cambio de plan móvil o un préstamo bancario y, aunque puede ser que varias veces los hayamos rechazado, nos han convencido. Y es que la persuasión es una de sus características. Conoce más sobre este perfil laboral.

Hay una alta oferta laboral para los vendedores, expertos o especialistas en venta, pero no todos tienen la capacidad para desempeñarse en ese puesto. No siempre se tiene facilidad palabra, ni se puede soportar el rechazo ni bien se empieza a ofrecer su producto. Para ello, los reclutadores deben definir si las personas califican para el puesto o no.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN ESPECIALISTA DE VENTA?

El experto en ventas es un puesto indispensable para el buen funcionamiento de una empresa, pues su labor mejora la gestión de un negocio digital y hace que sean más competitivo y rentable. Conoce algunas de sus funciones:

Establecer comunicaciones efectivas.

Se encargan de la comercialización de los productos, servicios y artículos que ofrece una empresa de carácter digital.

Desarrollan y favorecen la oferta de servicios que se proponen a los clientes y distribuidores, efectuando además un seguimiento personalizado.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPERTOS EN VENTAS?

Los expertos en ventas deben reunir ciertas características para poder desempeñar bien su labor. De acuerdo con el portal Comunicare, estás son las principales: