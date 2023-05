Justamente, hacia el cierre del 2022, Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA) evaluaba ampliar su capacidad de atención e infraestructura -en reparación y construcción de barcos - ante el nuevo movimiento que iba a generar Chancay. Este tema se incluyó en la agenda de la Mesa Ejecutiva para el desarrollo de la industria naval que se instaló en setiembre del 2022, y que ya ha logrado algunos avances.

Por ejemplo, según menciona el decano de la Facultad de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Elmar Franco, el SIMA próximamente contará con S/ 558 millones para la construcción de un primer lote de seis naves para La Marina de Guerra, que incluye patrulleros y un buque multipropósito; y, para ello, evalúa al menos cinco propuestas de diferentes astilleros. “Hay propuestas de astilleros de España, China, Corea del Sur, Estados Unidos y Europa. Iniciarían la fabricación afuera hacia fines de diciembre, pero en Perú se terminarán de ensamblar”, dijo en entrevista con gestion.pe

Esto, sin contar que se evalúa un futuro presupuesto que bordearía los US$ 3,000 millones para próximas construcciones a cargo de SIMA, aunque no está definido. No obstante, para Franco, implicaría “asegurar empleo a ingenieros navales hasta el 2040″.

Víctor Acosta, director del Instituto de Investigación de la Escuela de Ingeniería Naval en la UNI, precisó que de aprobarse nuevos paquetes de construcción de naves y buques al SIMA, además del Puerto de Chancay, moverá una demanda interesante de ingenieros navales -solo la UNI y la Universidad Santo Toribio en Chiclayo lo ofrecen en el país-, así como especialistas en mecatrónica, servicios logísticos y portuarios, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, además de arquitectos navales, considerando que los planos actualmente se compran en el extranjero.

Solo en ingeniería naval, la UNI informó que por año salen solo entre 10 y 15 egresados de sus aulas.

Por su parte, Jorge Chávez, gerente académico de Senati, que además participa en la Mesa Ejecutiva, comentó a gestion.pe que los profesionales técnicos egresados de dicha institución, tienen capacidad para adaptarse a la industria naval.

“Una embarcación tiene instalaciones similares a otras industrias, nosotros ya contamos con la carrera de soldadores especializados en tuberías y estructuras; también se requerirá mecánicos de mantenimiento (sistemas de refrigeración, otros); especialistas hidráulicos, mecatrónica industrial. Aún no los formamos bajo la nominación naval porque la industria recién se está formando”, explicó.

Gestión supo que durante las sesiones de las Mesa Ejecutiva para el desarrollo de la industria naval, se identificó que, además de la UNI y Senati, la Universidad del Callao, así como la universidad de Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), y la universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) modificarían algunas de sus áreas académicas para alinearlos con la reforma de la industria naval.

En esa línea, en el corto plazo, se ha previsto que aquellos egresados de carreras vinculadas a la industria naval reciban capacitación adicional; además se apunta a la especialización de aquellos egresados en electricidad industrial, soldaduras especiales, electrohidráulica, maquinaria industrial, maestranza, refrigeración. Y, en el largo plazo, se apunta a actualizar los perfiles y planes de estudio en electrónica, electricidad, sistema de administración de redes, maquinista, mecánico, entre otros.

La UNI y los cambios que espera concretar

Ante la demanda de profesionales que se espera mueva la industria naval en el corto plazo, la UNI tiene previsto firmar durante este 2023 un convenio marco con SIMA, que involucra 14 convenios específicos, entre ellos, la construcción de un laboratorio naval (S/ 50 millones), así como el intercambio de espacios para la capacitación de los egresados, y la transferencia de conocimientos en ingeniería 4.0, entre otros.

En esa línea, además de “comenzar” a promocionar la carrera en las escuelas y ferias académicas, incluirán un nuevo programa de maestría además de la maestría en ingeniería naval que actualmente ofrecen. “La industria es amplia, no solo tenemos astilleros en la costa, también hay en los ríos de Iquitos y Pucallpa y en el Lago Titicaca, en Puno”, resaltó Acosta.

En tanto, Senati se encuentra en un proceso de ampliar su sede en Huaura, el local más cercano al puerto de Chancay, pues apunta a formar alianza con el operador del hub portuario frente al próximo pico de demanda laboral que se creará. “En la sede de Lima, en tanto, podríamos ampliar vacantes para negocios internacionales vinculados a la administración logística, administración industrial, así como técnicos en procesos de almacenamiento para exportación e importación”, agregó.

Expectativas de sueldos

SIMA Perú construyó el 80% de los puentes metálicos en el Perú a través de su línea de negocio metalmecánica.

De acuerdo a los voceros de la UNI, un ingeniero naval, mecatrónico, o eléctrico podría iniciar su vida laboral sobre la base de los S/ 2,400 pero llegar hasta los S/ 12,000 según factores como la experiencia y la especialización.

En tanto, Senati informó que un especialista en informática, podría iniciar con un sueldo base de S/ 1.200 a S/ 3.400; un especialista en metalmecánica, entre S/ 1.200 y S/ 2.700; o un especialista en mantenimiento, entre S/ 1.100 y S/ 2.700.

“Pero empezar a certificarte según tu campo te puede permitir incrementar tu nivel salarial hasta en un 40%. Por ejemplo, un soldador que llega al nivel de inspector puede tener un salario de hasta S/ 7,000; pero un soldador de estructuras submarinas puede tener un sueldo en dólares porque hay puntos críticos; depende del nivel de certificación que alcances”, indicó.

