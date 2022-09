¿Qué trabajador no ha pensado en pedir un aumento de sueldo? Para ser considerado y tener éxito es importante que lo puedas hacer de una manera adecuada y que no caigas en errores comunes. A continuación, te indicamos qué es lo que no debes hacer al momento de hablar con tu empleador para que te aumente el salario.

Es importante que pierdas el miedo, en caso lo tengas, y que busques un momento adecuado (no cuando la empresa esté atravesando un momento complicado) y tengas los argumentos sólidos para ganarte un mejor salario por tu desempeño.

A continuación, te enumeramos las recomendaciones de Enric Lladó, consultor empresarial en el ámbito de la Comunicación, sobre las cinco formas erróneas de pedir un aumento.

¿QUÉ NO HAY QUE HACER AL MOMENTO DE PEDIR UN AUMENTO DE SUELDO?

Esto es lo que no debes hacer al momento de pedir un aumento salarial.

5. Ser inoportuno

Abordar al jefe cuando está preocupado u ocupado es la mejor manera de obtener un “no” como respuesta, aunque nada tenga que ver con tu petición concreta. Es mejor, por ello, hacerle el pedido cuando esté de buen humor, aunque tengas que esperar un poco.

Debes aprovechar el momento en que tu jefe esté de buen humor (Foto: Getty Images)

4. Amenazar

Es mejor mostrar una actitud humilde, pero al mismo tiempo firme. Plantea por qué lo mereces, aunque con el realismo de saber que no siempre se puede conseguir lo que uno quiere.

3. Estar quemado

Un empresario no querrá invertir en alguien con el síndrome de quemado, sino en alguien ilusionado. Por eso, si es así como te sientes, es mejor disimularlo en favor de una actitud positiva y madura.

2. No tener datos concretos

Debes explicar con datos concretos el valor que aportas al negocio, pues de nada va a servir que cuentes tus magníficas habilidades y virtudes, si tus habilidades no dan resultados concretos.

1. Comparar

No lo hagas. Si lo que quieres es que tu jefe te explique por qué esa otra persona cobra más que tú, lo vas a conseguir. Y, cuanto más te compares, más le obligarás a pensar en el buen rendimiento de otros compañeros. Compárate contigo mismo poniendo énfasis en el valor que aportas cada año.