Management & Empleo







Lo que hay que saber para conseguir una beca en las mejores universidades del mundo La inversión anual para estudiar en universidades de Estados Unidos fluctúa entre los US$ 40,000 y US$ 80,000. En Canadá y la Unión Europea el monto varía entre los US$ 15,000 y US$ 40,000 y en el Reino Unido, entre los US$ 30,000 y US$ 60,000, según Educa.