Gestión conversó con Antonio Morales, neumólogo del Hospital 2 de Mayo, quien explicó que la humedad en Lima es mayor al 70%, pero lo normal es que esté por debajo del 60%. Sin embargo, en distritos sureños, se registra de 88% hasta el 100%. Por ello, es importante tomar medidas para los más expuestos.

¿El frío puede ocasionar enfermedades profesionales o accidentes?

Así como en el verano se presentaron complicaciones por las altas temperaturas, hay sectores que se encuentran expuestos al frío de Lima. Este es el caso del sector seguridad, construcción, minería, hidrocarburos, pesca, agricultura, entre otros; quienes se arriesgan a contraer cuadros de resfrío o alguna complicación respiratoria.

Sin embargo, estas enfermedades no son consideradas profesionales, dado que “no están relacionadas con la ocupación que tiene un trabajador”, señala Juan Valera, abogado senior encargado del área laboral en MOAR abogados. No obstante, puede generar una falta de motivación o baja producción para la empresa.

En el caso de caídas ocasionadas por la lluvia o la humedad, “si se presenta en el centro de trabajo y se trabaja de alguien que está realizado labores en ese momento, si hablamos de un accidente de trabajo, pero si el trabajador se cae camino a casa, no”.

Medidas que deben tomar los empleadores y trabajadores

Frente a estas posibilidades, las empresas pueden tomar acciones para evitar la baja producción o los accidentes a causa de estas complicaciones. Para ello, Jorge Toyama, abogado laboralista de Vinatea & Toyama, menciona lo siguiente:

Se debe realizar una Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos (IPER), es decir, identificar cada exposición presente en el invierno y qué riesgos podría haber, tales como una enfermedad respiratoria, un riesgo de caída, entre otros. La capacitación a los trabajadores ante el intenso frío o las lloviznas, es necesario. De esta manera, se limitará la exposición severa al clima y a la humedad, evitando el riesgo de presentar caídas por las lluvias. Brindar un Equipo de Protección Personal (EPP). Los trabajadores disponen de cascos, mamelucos, botas, etc; pero en el caso del frío, debería usarse un EPP de invierno como un impermeable para la lluvia, botas o zapatos antideslizantes, uniformes que abriguen, gorras, cortavientos, entre otros. Se debe analizar las condiciones a las que están expuestos y evitar que sufran el estrés por el frío. Dar a conocer en qué consiste el protocolo de emergencia, es decir, la forma adecuada de brindar auxilio a los compañeros, brindar los teléfonos de clínicas cercanas, reportar el incidente a los jefes superiores, entre otras.

En el caso de que el trabajador presente una enfermedad o sufra una caída, el descanso médico será otorgado, dependiendo de los resultados; por lo que Juan Valera recomienda que, en el caso de las enfermedades, se pueda acomodar un espacio para que la inmunización contra bacterias o virus como la influencia, el neumococo, COVID-19, entre otras.

“De esta forma, el empleador reducirá costos laborales y de tiempos, en el caso de que el trabajador presente una enfermedad grave; y de igual manera para los mismos colaboradores, porque no tendrán que faltar al trabajo por afecciones respiratorias, ni arriesgarse a tener gastos de hospitalización”, explica.

Antonio Morales coincide y recomienda lo siguiente a los trabajadores:

Realizar un constante lavado de manos y la desinfección con alcohol porque es un mecanismo importante para eliminar las bacterias de posibles enfermedades .

. Uso del cubrebocas o mascarillas en ambientes cerrados, donde hay concentración de gente para disminuir la posibilidad de contagio entre personas.

Tener al día la vacunación contra la influenza, el COVID-19 y el neumococo para disminuir la posibilidad de tener infecciones respiratorias.

para disminuir la posibilidad de tener infecciones respiratorias. Mantener los espacios ventilados de 20 a 30 minutos, puesto que en la ciudad se registra mucha humedad y los espacios cerrados son propensos a la aparición de hongos.

Multa para el empleador que no prevenga

Si ocurre un accidente debido a las lloviznas, se espera que la empresa al menos haya brindado una capacitación o haya informado sobre el protocolo de emergencia.

En ese marco, en el caso de que la empresa incumpla alguna de las cuatro medidas mencionadas, puede ser multada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

“La multa depende de cuántos trabajadores tenga y cuántas infracciones tiene, pero podría llegar a casi S/ 1 millón si incumple con todo lo mencionado y tiene más de 1,000 trabajadores. Sin embargo, si tiene un solo trabajador y no cumple con una de las cosas mencionadas, podría llegar a S/ 40,000, aproximadamente”, finaliza Jorge Toyama.

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.