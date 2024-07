Asimismo, Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL, estimó que esta cifra se incrementaría en este 2024, teniendo en consideración la brecha entre el aumento de la fuerza laboral y la generación de empleos formales.

“La tendencia es creciente y esperamos que (la tasa de crecimiento este año) sea menor a la del 2023, que tuvimos una recesión. De incrementarse, esperamos que sea no tan alta como el 2.4% del 2023, si es que logramos un crecimiento económico cercano al 3%”, dijo Chávez para Gestión.

¿A qué se debe el incremento de la población nini?

Según los datos de la CCL, el 34.7% se encuentra ubicado en el nivel socioeconómico de pobreza, con un incremento del 12.8% comparado con el 2022. En cuando al nivel demográfico, el 43.3% de la población ninis se encuentra en Lima, representando a un total de 657,000 personas.

Adicional a ello, es importante destacar que el 95.6% de esta población tiene acceso a internet, especialmente en áreas urbanas. En el 2019, solo el 45.3 % tenían conexión y en el 2022, esta cifra aumentó al 67.8%.

En este marco, Yampier Ramos Polanco, docente de la maestría en Gerencia de Talento Humano de la UAP, sostiene que “el 65% restante de los ninis no está considerado entre el grupo de pobreza y es ahí donde se debería indagar en las razones por las que ni estudian ni trabajan”.

La razón de este incremento se debería a tres factores:

Dificultad de acceso al empleo formal

Gestión conversó con Benoit Mougenot, director de las carreras de Economía de la USIL, quien explicó que este panorama se debería al “deterioro de la economía a raíz de la pandemia” y al “crecimiento de la informalidad de empleo en el Perú”.

“Acceder a un empleo formal es un desafío. A diferencia de otros países que cuentan con más herramientas de fomentación del empleo, los jóvenes se encuentran en una situación económica que no les permite poder estudiar, lo cual impide el acceso al trabajo”.

Falta de orientación

El Gobierno y diversas organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, promueven la inclusión social y económica de los jóvenes con el Programa Trabaja Perú y el Programa Nacional de Empleo Juvenil, diseñados para capacitar a los jóvenes y facilitar su integración al mercado laboral.

Sin embargo, estos “no son suficientes porque no llegan a enganchar a este grupo de la población. El trasfondo y el diseño de estos programas es muy importante. Estos programas no tienen mucha variación a lo que se ha visto en años anteriores. Creo que no son atractivos para estos jóvenes porque no los motiva a presentarse”, considera Yampier Ramos Polanco.

Búsqueda de educación actualizada

En el caso de la población que no se encuentra situación de pobreza, se debería a que no encuentran educación de calidad que responda a sus necesidades, ya sea en “institutos técnicos, superiores o universidades con mallas curriculares adecuadas o actualizadas, de vanguardia que respondan a la necesidad del sector empresarial”, comenta Ramos Polanco.

Adicional a ello, Felipe Cuadra, CXO y co funder en Rankmi, hace hincapié en el ‘peso’ de los grados académicos:

“Para las generaciones de antes, tener un título universitario cuadriplicaba sus ingresos. Para mi generación, los duplicaba y para las generaciones recientes, lo multiplica por 1.4 veces. El mercado es más competitivo, por lo que hay más gente con título universitario, pero no es una garantía para tener un nivel de vida que a las personas le gustaría, por eso creo que mucha gente se desmotiva al estudiar”.

Jovenes sienten desmotivación por el estudio y el trabajo. Foto: Andina

Oportunidades de trabajo que se presentarían

Felipe Cuadra considera que la población nini se encuentra dentro del mercado informal, no tienen trabajos estables, o se encuentran buscando empleo, pero “de todas maneras están haciendo algo”, ya sea labores domésticas, trabajos esporádicos o incluso por aplicaciones.

“La entrega de pedidos por delivery o los servicios de taxi por aplicativo, son considerados empleos eventuales; sin embargo, evidentemente estas personas tendrán dificultades para sostenerse. Si el 20% de personas que no estudian ni trabajan, consigue un trabajo formal, generarían un gran valor para la sociedad”, indica.

Yampier Ramos Polanco analiza esta posibilidad y señala que, “si una persona ingresa al sector informal, la remuneración que perciba será menor a la remuneración mínima vital, pero si tiene un empleo formal, probablemente esté en un rango entre el salario mínimo, hasta alrededor de S/ 1,500 S/ 1,400″.

Tras los resultados del último reporte del PBI, expertos analizaron que el sector construcción y agropecuario continuarían en crecimiento este segundo semestre, por lo que también requerirán personal que cubra la demanda.

Ante ello, consideran que la población nini puede aprovechar estas oportunidades para postular a los oficios disponibles, ya que no se requiere amplios conocimientos para poder realizar un buen trabajo.

Las habilidades blandas juegan un papel crucial porque permitirá interactuar con las personas, conectar con los clientes, trabajar en equipo, tener una escucha activa y una comunicación asertiva que le permita al colaborador crecer y desarrollarse.

Benoit Mougenot agrega que la disponibilidad inmediata es solicitada en los oficios: “La presencialidad y una gran amplitud horaria son solicitados para generar más cercanía”.

Asimismo, la actitud también impulsará el crecimiento personal de la población nini. Ramos Polanco añade que “la predisposición y las ganas de salir adelante, luchar a pesar de la adversidad y aprovechar las oportunidades es fundamental. Depende de cada uno definir los objetivos a largo plazo y hacer acciones concretas para lograrlos”.

Se debe impulsar el ingreso a oficios para la población nini. Foto: Andina

Oficios que podrían aprovecharse este 2024

Como se mencionó anteriormente, hay sectores que continuarán en crecimiento en lo que queda del año, por lo que hay oficios que pueden ser ocupados por la población nini.

“Electricidad, construcción, soldadura, son oficios cada vez más escasos, difíciles de encontrar y tienen un pago mejor. Sin embargo, no solo pueden ejercerse en el Perú, sino en países desarrollados. Un asistente de soldador cobra cuatro veces en Estados Unidos, lo que pagan en Perú”, explica el representante de Rankmi.

En otros sectores, se pueden encontrar oficios como personal de limpieza, obreros, operarios, técnicos y gasfiteros. Por otro lado, las ventas también son una buena opción a tener en cuenta porque no requiere de estudios, sino de habilidades para poder ofrecer productos.

Los mercados latinoamericanos tienen muchos desafíos en la productividad y el empleo joven es uno de los más importantes. Es necesario que se promueva la integración al mercado laboral y que se impulsen las mejores condiciones.

“Una persona con un buen trabajo, hace que la economía se mueva. Una persona que se mantiene fuera del mercado formal, es una persona que aporta menos al bienestar común”, finaliza el especialista.

