El desempleo juvenil es una de las principales consecuencias de la pandemia del COVID-19. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el empleo juvenil disminuyó un 30.2% el año pasado en comparación con el 2019.

La Fundación Forge otorgará 900 becas a jóvenes peruanos, a través de su programa de empleo juvenil “Tu Futuro”, para que mejoren sus oportunidades en el mercado laboral actual, desarrollando sus habilidades socioemocionales como; autoconocimiento, liderazgo, comunicación asertiva o responsabilidad. Estas son las habilidades más demandadas actualmente por las empresas. Se complementará la formación son competencias técnicas.

“Una de las tareas principales en la reactivación económica pasa por reducir el desempleo, especialmente el juvenil, ya que es el grupo poblacional con menos riesgo sanitario. Necesitamos más programas y proyectos como el nuestro que sirvan de puente entre las y los jóvenes que buscan un empleo, y las vacantes de las grandes empresas”, señaló María José Gómez, directora de la Fundación Forge.

Respecto al programa, Vianca Torres, joven de 25 años, ex beneficiaria de una beca, comenta que “antes de entrar a Fundación Forge, tenía trabajos informales, sin ningún beneficio y no podía ayudar en mi hogar. Gracias al programa y porque fui perseverante y constante con las clases, hoy en día tengo un trabajo formal lo que me ha permitido tener ingresos y lograr mis objetivos como es el de postular e ingresar a una universidad para estudiar mi carrera de psicología”.

Solo en el 2020, la Fundación Forge ha capacitado virtualmente a 2,600 jóvenes de familias de escasos recursos económicos. “Venimos impactando en más de 10 000 jóvenes desde el 2016 y nuestra meta en este año y en los próximos es seguir creciendo para lograr acompañar a jóvenes en todo el país”, mencionó Gómez.

¿Cómo acceder a una beca?

Durante todo el mes de enero, los jóvenes que cumplan los requisitos, tendrán la posibilidad de registrarse a través de las redes o web de la Fundación Forge para elegir el día y hora del curso virtual que quieren llevar. La convocatoria cierra el 31 de enero a las 23:59.

Para ser uno de los beneficiarios, deben tener entre 17 (próximo a cumplir 18) y 24 años, haber terminado la secundaria, poseer un teléfono móvil, PC o tablet con acceso a internet y vivir en Lima, así como estar atravesando dificultades económicas y contar con la motivación de capacitarse para encontrar un trabajo.

“Los participantes podrán elegir una carrera técnica según su interés como servicios gastronómicos, logística y distribución, ventas, atención al cliente, entre otras. Al culminar el programa, tendrán la posibilidad de conseguir un empleo formal que las más de 200 empresas de la Red de Empresas Forge ofrecen”, indicó la Fundación Forge.

Para mayor información, pueden visitar sus redes sociales (https://www.facebook.com/fundacionforgeperu/) o página web (https://fondationforge.org/).