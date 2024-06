Tres cuartas partes de los trabajadores alrededor del mundo creen que la GenAI (Inteligencia Artificial Generativa) traerá algún nivel de disrupción al lugar de trabajo. Pero, a pesar de los tiempos inciertos, siguen confiando en su posición en el mercado laboral: el 57% de ellos están listos para capacitarse en nuevos roles y funciones para mantenerse a la vanguardia en sus carreras, y el 64% siente que tienen la ventaja al negociar puestos de trabajo.

Estas son algunas de las conclusiones de un nuevo informe publicado por Boston Consulting Group (BCG), The Network y The Stepstone Group. Titulado How Work Preferences Are Shifting in the Age of GenAI, el estudio se basa en los datos de una encuesta realizada a más de 150.000 trabajadores de 188 países y es la segunda entrega de la edición 2024 de la serie Decoding Global Talent, cuyas ediciones anteriores fueron publicadas en 2014, 2018 y 2021.

Los resultados del estudio subrayan el enfoque proactivo que están adoptando los trabajadores en respuesta a los impactos potenciales de la GenAI. Al priorizar la recapacitación y desarrollo, no solo se están preparando para adaptarse a los cambios tecnológicos, sino que también expresan confianza en su capacidad para prosperar en un mercado laboral en evolución. Esta adaptabilidad es clave para mantener una fuerza laboral y robusta ante los continuos avances tecnológicos.

“Estamos viendo una rápida evolución y maduración de las opiniones de los trabajadores hacia la IA, y un reconocimiento crucial de que el compromiso con la capacitación continua garantizará la empleabilidad a largo plazo”, afirmó Jens Baier, director general y socio sénior de BCG.

A nivel mundial, los trabajadores también tienen claro lo que no quieren: el 54% rechazaría una oferta de trabajo atractiva si tuvieron una mala experiencia durante el proceso de entrevista. La importancia del proceso de contratación se ve subrayada por el hecho de que una experiencia negativa durante el reclutamiento es el segundo factor más determinante para no llegar a un acuerdo en Norteamérica y Europa.

Además , el 40% de los trabajadores afirman que no trabajarán para empresas que no ofrezcan apoyo en materia de salud mental o que perciban un impacto negativo en la sociedad .

“La IA ofrece una oportunidad única para transformar la contratación mediante procesos innovadores y liderados por la tecnología. Además, la IA tiene el potencial de mejorar sustancialmente el desarrollo de habilidades y fomentar un lugar de trabajo genuinamente centrado en el ser humano”, dijo Sebastian Dettmers, CEO de The Stepstone Group. “Esta evolución agilizará las operaciones, eliminando tareas redundantes y ayudando significativamente a las personas a conseguir el trabajo ideal.”

Curiosamente, el impacto de la disrupción de la IA es evidente en lo que el talento global desea en un lugar de trabajo ideal. La seguridad laboral fue el factor más importante para los trabajadores de Asia Oriental y Asia Meridional, particularmente entre aquellos que percibían que la IA tendría un mayor impacto en su trabajo futuro.

El aprendizaje y el desarrollo encabezan la lista en Oriente Medio y Norte de África, África Subsahariana y América Latina, destacando un fuerte deseo de adaptarse, progresar y mejorar las competencias en un entorno en constante evolución. Los mercados laborales altamente competitivos de los últimos años y la fuerte posición negociadora de los trabajadores se reflejan en que la compensación económica es la principal prioridad para los norteamericanos y el equilibrio entre vida laboral y personal para los europeos.

“En un mercado laboral ajustado donde el talento sigue siendo un recurso crítico y escaso, es importante que los empresarios atraigan talento de diversas fuentes y canales”, afirma Sacha Knorr, codirector general de The Network. “La recapacitación a los equipos de trabajo existentes, contratar internacionalmente o buscar talentos con orígenes inusuales son soluciones que deberían considerar cada vez más”.

El estudio abarco en Latinoamérica a Colombia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica y Panama.