En entornos cargados de emociones, donde la ansiedad es alta, los mejores gerentes adoptan un estilo de liderazgo más flexible y reflexivo. A continuación, se presentan cinco estrategias que los líderes emocionalmente hábiles pueden utilizar para ayudar a sus equipos.

Evite la fijación ansiosa

Cuando las noticias son estresantes, la tarea de un gerente consiste en asegurarse de que el trabajo no se convierta en una fuente adicional innecesaria de estrés. Con demasiada frecuencia, en lugar de tomarse un respiro, un gerente ansioso entrará frenéticamente en acción, inundando de mensajes a sus subordinados y microgestionando repentinamente las tareas.

Cuando el futuro parece incierto, es más probable que asumamos o creemos tareas y responsabilidades excesivas. Estos son intentos poco saludables de sentir que tenemos más control de la situación, y solo conducen a un mayor agotamiento y estrés. Los psicólogos llaman a esto “fijación ansiosa”, y hace que la vida de los empleados sea miserable justo cuando necesitan estabilidad.

Bombardear a su gente con correos electrónicos u otros mensajes también aumenta la probabilidad de una mala comunicación: El 64% de los empleados afirma que pierde el tiempo tratando de interpretar los mensajes escritos de sus colegas al menos un par de veces al mes (o más).

Para navegar con éxito por la incertidumbre como líder, hay que empezar por contrarrestar el impulso natural de huir de la incomodidad. En lugar de hacer de la actividad una barrera contra la ansiedad, deténgase, reconózcala y acéptela.

Ofrezca actualizaciones sin novedades

Cuando la ansiedad es alta, los rumores empiezan a circular. Para evitar las espirales de ansiedad innecesarias, sea lo más transparente posible, incluso si eso significa simplemente informar a su equipo que no tiene nada nuevo que compartir.

Ayude a las personas a tener una sensación de estabilidad proporcionándoles un camino claro a seguir

Una guía clara sobre las prioridades reduce la confusión y ayuda a su equipo a avanzar. Si todos saben las dos o tres cosas que deben hacer esa semana, es más probable que trabajen en lo que realmente importa. Cuando no se ofrece un camino claro a seguir, las personas se sentirán agotadas, y será más probable que prioricen tareas que no son urgentes ni importantes (como responder mensajes, vaciar sus bandejas de entrada o simplemente actualizar las noticias). Su objetivo es evitar que se desperdicie la poca energía y concentración disponibles, así que facilite que los miembros del equipo se concentren en las tareas que más importan.

Revise las noticias todas las mañanas y prepárese para las emociones dentro de su equipo

Si se asegura de estar al día con lo que sucede en el mundo, podrá anticipar los momentos en que su equipo pueda llegar distraído al trabajo. Esté preparado para abordar cualquier inquietud o pregunta que pueda tener su equipo. También puede considerar la posibilidad de ajustar las cargas de trabajo, ofrecer apoyo en reuniones individuales y compartir sus propias emociones en una reunión de equipo.

Prepárese para un descenso de productividad

Siga los pasos mencionados anteriormente, pero reconozca que, cuando su equipo está distraído y estresado, no rendirá al máximo. Reconozca que estará menos concentrado de lo habitual y ajuste sus expectativas en consecuencia.

Al implementar estas estrategias, asegúrese de ser comprensivo con su equipo (y con usted mismo). De esta manera, evitará aumentar la presión en un momento que ya es de por sí emocionalmente intenso.

Por Liz Fosslien y Mollie West Duffy

Liz Fosslien es coautora e ilustradora de “No Hard Feelings: The Secret Power of Embracing Emotion at Work” y “Big Feelings: How to Be Okay When Things Are Not Okay”. Mollie West Duffy es coautora de “No Hard Feelings: The Secret Power of Embracing Emotion at Work” y “Big Feelings: How to Be Okay When Things Are Not Okay”.