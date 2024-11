El Gobierno dispuso días no laborables del 14, 15 y 16 de noviembre, a nivel de Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“La medida responde a la necesidad de mantener el orden y facilitar la logística durante el APEC. Sin embargo, representa también un desafío organizacional para las empresas que deben gestionar la compensación de horas de trabajo y asegurar la continuidad de sus operaciones”, sostuvo Jaime Cuzquén, Associate Partner del Área Laboral de EY Perú.

El Estudio Echecopar precisó que esos días no laborables son compensables. Sin embargo, los que trabajen en actividades esenciales -ya sean entidades públicas o empresas privadas- tendrán que asistir a su centro de labores.

“Dichos días podrán laborar con normalidad todas las entidades públicas y empresas privadas cuya paralización de actividades ponga en peligro a las personas, la seguridad, el abastecimiento o conservación de los bienes, o impida la reanudación inmediata de la actividad”, precisó.

A continuación el listado de actividades esenciales que tienen que seguir prestando servicios durante los días declarados como no laborables:

Servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento.



Electricidad, agua, desagüe.



Gas y combustible.

Gasolineras. (Foto: Pixabay)

Sepelios.



Comunicaciones y telecomunicaciones.



Transporte, pesca, puertos, aeropuertos, terrapuertos.



Hoteles y establecimientos de hospedaje que reciban y presten servicio a huéspedes, así como los restaurantes.



Traslado de valores y expendio de víveres y alimentos.

Seguridad, custodia, vigilancia.



Empresas del sistema financiero y otros servicios financieros.

Pagos con tarjeta. (Foto: Pixabay)

¿Hay pago extra por trabajar en día no laborable?

“Estas empresas podrán determinar cuáles de sus trabajadores deben continuar sus labores para asegurar la continuidad de sus servicios”, indicó Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú.

Asimismo, recordó que las personas que trabajen durante estos días no laborables no recibirán una bonificación adicional, se considerarán como días laborados sin recargo.

“Es importante que los trabajadores comprendan que los días no laborables durante APEC son recuperables y no conllevan una sobretasa en sus pagos, como ocurre con los feriados”, explicó.

Cabe precisar que el Decreto Supremo establece que esta recuperación debe acordarse entre empleadores y trabajadores. “La idea es que se establezca una negociación justa, pero, en caso de no llegar a un acuerdo, el empleador tiene la potestad de decidir cómo se compensarán las horas no laboradas”, subrayó Huatuco.

Por otro lado, las empresas deben tener en cuenta que no informar adecuadamente o no otorgar los días no laborables podría ser considerado un incumplimiento grave. “La Sunafil podría pretender imponer una multa muy grave conforme se establece en el Decreto Supremo No. 019-2006-TR, el cual aprueba del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Dicha multa puede oscilar entre S/ 13,544.50 y S/ 270,529.50, de acuerdo con la cantidad de trabajadores afectados”, concluyó Cuzquén de EY Perú.