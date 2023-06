Resístase a personalizar la decisión

Puede haber muchas razones por las que no fue seleccionado para un puesto interno. En la mayoría de los casos, ser pasado por alto no es un reflejo de sus habilidades o su personalidad.

Más a menudo, otro candidato simplemente estaba más calificado (lo cual, para empezar, es extremadamente subjetivo) o había una razón (fuera de su control) por la que la empresa quería contratar a alguien externo.

Sea consciente de sus sentimientos. Trate de reconocer cuándo está racionalizando la decisión de contratación con sus emociones en lugar de su lógica. Cuando surjan estos pensamientos negativos, haga una pausa y disminuya la velocidad.

Recuerde que la decisión no fue personal. Simplemente no era la mejor opción en este momento. Ahora, su futuro vuelve a estar abierto a nuevos caminos y posibilidades. El que funcione será el correcto.

Actúe con integridad

No deje que el rechazo afecte su desempeño. Puede ser tentador tirar la toalla y perder compromiso como un acto de represalia, pero al final solo se haría daño a sí mismo. Los ojos están puestos en usted y la gente observará cómo responde.

Fortalezca su reputación respondiendo con gracia. Deséele buena suerte al nuevo candidato y construya una relación con él. Nunca se sabe qué oportunidades puede crear esa conexión en el futuro.

También considere solicitar una sesión de retroalimentación con recursos humanos o el gerente de contratación.

Tómese unos días para procesar la experiencia, para que pueda entrar en esta conversación con sus emociones bajo control. Entonces, acérquese. Durante la conversación, deje claro que no está cuestionando la decisión.

Concéntrese en el “qué” y no en el “por qué”, es decir, no pregunte por qué no obtuvo el trabajo, sino qué podría hacer para avanzar en el futuro. Se trata de seguir adelante y mirar hacia el futuro, no mirar hacia atrás y vivir en el pasado.

Aproveche la experiencia buscando lecciones por aprender

La experiencia del rechazo es dura, y por eso vale la pena. Aprendemos más a través de los obstáculos que enfrentamos y superamos. Considere lo que descubrió sobre su organización durante este proceso, así como también cómo puede utilizar esa información para su beneficio.

¿Quién tiene influencia y poder de decisión? ¿Qué prioridades y puntos débiles preocupan a la empresa? Tome lo que descubrió y alinee su trabajo actual con los objetivos de la organización, para convertirse en un candidato atractivo para el futuro.

Haga algo que reconstruya su sentido de si mismo

El rechazo puede hacerlo sentir impotente. Contrarréstelo buscando formas de recuperar una sensación de dominio. Láncese a un esfuerzo que lo ayude a sentirse competente y realizado.

Melody Wilding

