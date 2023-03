Las empresas peruanas redujeron las perspectivas de contratación de personal para el segundo trimestre del 2023, según el último reporte de ManpowerGroup.

La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup -que entrevistó a 500 empleadores a nivel nacional- reveló que la Expectativa Neta de Empleo positiva se ubicó en +23% para los meses de abril, mayo y junio del 2023; lo que representa 7 puntos porcentuales menos que lo registrado en el primer trimestre del 2023 (+30%), y disminuye 11 puntos en comparación al mismo periodo evaluado del 2022 (+34%).

El Director General de ManpowerGroup Perú, Chile, Uruguay y Paraguay, Marco Nicoli, señaló que los datos expuestos sugieren que, además de la recesión mundial y el aumento de la inflación, existe actualmente un mayor costo para hacer negocios en Latinoamérica.

“El Perú no es ajeno a esta tendencia, lo que afecta directamente al mercado laboral. Sin embargo, más allá de que los empleadores se muestren cautelosos, no significa que dejarán de contratar, por el contrario, según los datos analizados aquí en nuestro país, y en otras regiones del mundo, todas las industrias y sectores informan intenciones de contratación positivas, lo que sugiere que el impacto de los desafíos mencionados no es igual para todos”, dijo.

¿Cuáles son los sectores con mayor perspectivas de contratación?

ManpowerGroup evaluó las perspectivas de contratación de los empleadores en ocho sectores: Transporte, Logística y Automotriz; Servicios de Comunicación; Bienes y Servicios de Consumo; Energía y Servicios Públicos; Finanzas y Bienes Raíces; Ciencias de la Vida y la Salud; Manufactura e Industrial; Tecnologías de la Información.

De ellos, los que reportan mejores intenciones de contratación son los sectores de Energía y Servicios Públicos, con una expectativa neta de +44%; y Servicios de Comunicación con +38%. También destacan los sectores de Bienes y Servicios de Consumo (+29%); Transporte, Logística y Automotriz (+28%) y Ciencias de la Vida y la Salud (26%).

Mientras que los sectores con menores expectativas para contratar son Tecnologías de la Información; y Finanzas y Bienes Raíces, con un +25% y +11% respectivamente.

Por regiones, se observa que Piura es la región con la mayor intención de contratación, con un +48%, 1 punto porcentual más que el trimestre anterior.

Otras regiones que muestran altas intenciones de contratación son Lima y Lambayeque, la primera con un +29%, y la segunda con un +27%.