La rotura del canal madre de Chavimochic, comentó a Gestión el gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), Carlos Pagador Moya, se debió a las intensas lluvias que azotan la zona norte del país por el Ciclón Yaku, a lo que suma la llegada de enormes cantidades de agua.

En concreto, son tres los sectores afectados por la furia de la naturaleza.

“El canal (madre) ha sufrido roturas en tres puntos importantes. Las dos primeras, a la altura del peaje con Virú, en los sectores conocidos como Las Lomas y Yugoslavia y el tercerco está a la altura de Santo Domingo (Laredo). Recordemos que el canal tiene 159 kilómetros por lo que siempre es vulnerable a este tipo eventos (como el Ciclón Yaku). En estos sectores se ha roto literalmente (la infraestructura) ante la venida (de agua) inmensa, alrededor de 5,000 metros cúbicos de material grueso”, detalló.

En ese sentido, comentó que desde el fin de semana se está trabajando intensamente para retomar el abastecimiento de agua, a más tardar y en el mejor de los escenarios, si es que las lluvias rebajan su intencidad, el miércoles.

Se está cubriendo las zonas rotas con geomembranas de acero inoxidable de manera temporal, agregó el funcionario.

“ No es posible suministrar agua si es que no hacemos esta reparación provisional. Si es que no hay ninguna lluvia esta noche (lunes), mañana (hoy) tendríamo habilitado (el canal) para que puede proporcionar agua desde el miércoles a Trujillo. Ya el proceso de arreglo tomará unos cuatro meses, pero lo haremos (después) con tranquilidad”, subrayó.

¿Cuál es el impacto en la agroexportación?

Yuri Armas, director de la Asociación de Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), detalló que la rotura del canal Madre está afectando a 28,000 hectáreas de agricultores pequeños y 26,000 hectáreas de empresas agroexportadoras , las que se encuentran sin agua desde el día viernes 10 de marzo.

Entre las firmas impactadas se encuentran Camposol, Mission Produce, Hortifrut, Danper, entre otras. En total son 28 agroexportadoras -que dan trabajo formal a 142,000 personas- las que están sin agua.

¿Qué productos de la agroexportación están siendo impactados? Entre los principales productos (de agroexportación) sin agua se encuentran las paltas, los arándanos, los cítricos, las mandarinas, ente las principales.

En tanto que, el principal temor de las agroexportadoras, es que la falta de líquido pueda tomar más de cinco días, lo que generaría -alertó Armas- “pérdidas cuantiosas”.