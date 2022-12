En diálogo con Gestión, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Alfonso Medrano, explicó la magnitud del impacto sobre los sectores productivos de esta parte del país

Los bloqueos en la provincia de Virú, ¿de qué manera afectaron la cadena productiva de La Libertad?

Una de las medidas que se tomó a consecuencia de estos hechos fue la decisión de suspender la cosecha de arándanos y berries, pues no hubiéramos podido llevar el producto al packing, ni a los contenedores y menos mandarlo al Callao. En el caso de arándanos, estamos en pleno pico de cosechas; además, de contabilizar la pérdida de empleo de 20 mil mujeres que se dedican a esta labor en los campos, con salarios diarios de S/ 100.

¿Cuáles fueron los demás sectores perjudicados?

Somos el segundo productor de pollos y el tercero de huevos y cerdos. La interrupción de las vías no permitió enviar huevos y cerdos al sur del país. De igual manera, los pollos tampoco pudieron llegar a sus destinos finales.

¿A cuánto asciende la pérdida económica?

Estimamos que diariamente se perdió entre S/ 25 millones y S/ 30 millones, lo que hace un total de aproximadamente S/ 150 millones por los cinco días de conflictos.

En el caso de la agroexportación, ¿el incumplimiento de pedidos ha traído consecuencias mayores?

En lo concerniente a penalidades y acciones legales, no. Sin embargo, hemos quedado muy mal con nuestros compradores de Europa, Asia y Estados Unidos, sobre todo porque queda como experiencia de mala reputación para los agroexportadores de La Libertad, eso tiene un daño intangible que no se puede medir.

¿La zona bloqueada es especialmente intensiva en la producción agroexportadora?

Sí. Tenemos arándanos en Chao y Virú, o sea miles de hectáreas sembradas, son entre cinco y seis las empresas agroexportadoras más importantes que se ubican en la zona. También están los packing y en esta zona de ubica incluso la más grande de Latinoamérica. Lo que más se siembra es arándanos, paltas, espárragos y uvas.

Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.

Inversiones

¿Este año cómo han ido las inversiones en agroexportación?

Se sigue invirtiendo, pero no a los niveles de los años anteriores. Tenemos un factor limitante, que es el agua. Existe la esperanza de que se culmine la presa de Palo Redondo, a la cual solo le falta un 25% para terminarla. Con ello, nos aseguramos el líquido permanentemente. La capacidad de Palo Redondo es de alrededor de 400 millones de metros cúbicos, lo que nos brindaría autonomía para las épocas de estiaje. Lamentablemente, hasta ahora no se termina de sembrar tierras de la primera y segunda etapa de Chavimochic porque no alcanza el agua. Solo tenemos una dotación de 10 mil metros cúbicos por hectárea.

Frente a esta problemática, ¿qué están haciendo las empresas?

Varias agroexportadoras están destinando sus inversiones a países como Uruguay, Chile o Colombia. Incluso hay inversionistas peruanos que se han ido a sembrar a la China.

¿Estas firmas iban a iniciar inversiones de cero en La Libertad?

Son empresas ya en marcha que compraron tierras, pero que no pueden ampliar frontera agrícola porque no tienen agua. Entonces, esas inversiones para agrandar áreas se han ido a otros países. También están sembrando en Olmos (Lambayeque); ello, en vista que no hay condiciones para crecer en Chavimochic.

¿Cuántas agroexportadoras están destinando inversiones a otros destinos?

Tenemos un registro de alrededor de 53 empresas agroexportadoras que cultivan arándanos, palta, espárragos y uvas. Entre 5% y 8% son las que están ampliando inversiones en otros sitios. La tercera etapa de Chavimochic estaría generando casi 40 mil empleos más.

¿Cuál es la situación del proyecto Palo Redondo?

La concesionaria está buscando entregar todo lo que se ha hecho (presa, maquinaria, campamento) al gobierno peruano; no obstante, no se reciben estos activos. Entonces no hay nada nuevo. Yo creo que lo ideal sería que la misma concesionaria termine el 25% que le falta, sé que ellos han ofrecido eso. De eso modo, estaríamos incorporando unas 15 mil o 20 mil hectáreas más, llegando a unas 40 mil hectáreas, lo que nos podría convertir en la despensa de Latinoamérica.

LEA TAMBIÉN: Midagri espera dar en mayo 2023 la buena pro para la ejecución de Chavimochic III

Minería

En torno a la minería, ¿cómo se da el desarrollo de este sector en la región?

La Libertad es el primer productor de oro con la mina La Poderosa, con 300 millones de onzas, pero comparado con la producción de años anteriores estamos muy bajos. Consideramos que todo está detenido por la situación política y el contexto que no brinda las condiciones jurídicas para las inversiones a largo plazo.

¿Temen una réplica de lo que sucede con la minería en el sur del país?

Vemos la experiencia del sur y no queremos que eso suceda en el norte. Por ello, estamos pendientes de las políticas del Gobierno.

Inmobiliario

¿Hacia dónde se está dando el crecimiento de la oferta inmobiliaria?

El sector inmobiliario es un rubro que podríamos decir que está detenido; en tanto, la banca tiene un poco de recelo con las inversiones de construcción. Tenemos expansión de estos proyectos hacia distritos residenciales y periferias de Trujillo, especialmente, con oferta de departamentos.

¿Cuántos son los proyectos identificados?

Son aproximadamente ocho proyectos que hemos identificado, pero no avanzan; entendemos que todo está en espera, mientras no se aclare la situación política del país. El empresario lo que más quiere para invertir es predictibilidad.

HOJA DE VIDA

Nombre: Carlos Alfonso Daniel Medrano Samame

Profesión: Médico veterinario zootecnista, Universidad Nacional de Ica.

Cargos anteriores: Pdte. del Comité Avícola Ganadero de la Cámara de Comercio La Libertad, director ejecutivo Instituto Pro Ambiente ICP, miembro del Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial de Chavimochic, gerente general de Productos Razzeto, entre otros.

Sectores de desempeño Avícola, empresarial.