En el día 199 del estado de emergencia por coronavirus, el presidente Martín Vizcarra anunció que el miércoles 8 de de octubre, fecha que se celebra un año más del combate de Angamos será un día laborable tanto para el sector público como para el privado . Explicó que esta decisión se toma en el marco de la reactivación de la actividad económica que a la fecha se encuentra en la fase cuatro.

No obstante para que el 8 octubre sea considerado como día laborable, explicó a Gestión.pe el abogado laboralista German Lora, el Gobierno tendría que emitir un decreto de urgencia para derogar el decreto legislativo 713 en la que se consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada en días feriados.

En la misma -dice el letrado- se tendría que dejar sin efecto el día no laborable del 9 de octubre establecido en el Decreto Supremo 197-2019-PCM , a través del cual se declaró como días no laborables para los trabajadores del sector público a nivel nacional los días:

Lunes 27 de julio de 2020

Viernes 9 de octubre de 2020

Jueves 31 de diciembre de 2020

“El Ejecutivo va tener que sacar una norma con rango legal. Ya que para eliminar un feriado que está establecido en otra norma (DL 713) tiene que sacar una norma con igual rango. El Congreso no lo hará, por lo que Vizcarra tendrá que sacar un DU. Si no se emite tal disposición entonces el 8 octubre -tal como lo establece el DL 713- será feriado no laborable”, subrayo.

