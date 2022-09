Pero la idea es profundamente defectuosa.

Sí, ser indispensable debería ser un seguro contra el despido y ser despedido es horrible. Cualquiera que haya pasado incluso por una sola ronda de despidos conoce la ansiedad que causa, la sensación de “Los juegos del hambre” de tener que superar a los amigos y colegas. La indispensabilidad parece la mejor armadura, pero esa armadura puede convertirse en una jaula.

A veces, un esfuerzo por ser indispensable convierte a un empleado en un cuello de botella de una sola persona. Pero si la ausencia de esa persona causa el fracaso de un proyecto, o es la única persona que sabe cómo funciona el sistema, o el único empleado con el que el cliente está dispuesto a hablar, puede ser casi imposible que se vaya, ya sea para tomar vacaciones o avanzar hacia un trabajo mejor.

Un jefe podría pensar con reticencia: “Janice realmente se ganó un ascenso, pero necesitaríamos contratar a dos personas para reemplazarla”, o “No es justo seguir enviando a Paul a tratar con los clientes más molestos, pero él es el único que puede disuadirlos”.

Estos empleados son tan valiosos en sus trabajos actuales que promoverlos crearía un problema inmediato para sus gerentes. En una encuesta realizada en 2020 por LinkedIn, los profesionales del sector de reclutamiento de talentos dijeron que la mayor barrera para el reclutamiento interno era que los jefes querían conservar a sus mejores empleados. Esto podría no ser un problema si esos empleados están contentos, pero debido a que muchas organizaciones requieren una promoción para obtener un aumento, las personas indispensables pueden quedar mal pagadas rápidamente.

Digamos que a Janice se le da la oportunidad de ascender al nivel de gerencia: tal vez podría enseñar a más empleados a ser tan productivos como ella, tal vez crearía 12 mini-Janice. Con el conocimiento de Paul sobre las necesidades de los clientes que tanto le costó ganar, tal vez estaría mejor en un nuevo rol, ayudando a rediseñar el producto para que no haya tanta gente molesta.

Pero su indispensabilidad, y la miopía de la gerencia, los mantiene a ellos y a toda la organización en la rueda del hámster. Esta falla en promover a las personas de roles individuales a ese primer peldaño de la gerencia a veces se llama “piso pegajoso” y perjudica especialmente a las mujeres y a las personas de color, atrofiando sus carreras antes de que tengan la oportunidad de toparse con un techo de cristal.

En organizaciones que tienden demasiado hacia tener empleados indispensables, las personas valiosas se ven incentivadas a irse para obtener reconocimiento. Un estudio realizado por McKinsey en el 2022 encontró que más del 80% de los cambios de roles involucraban a alguien que cambiaba de empleador; las promociones internas siguen siendo raras. La mayoría de los cambios de trabajo que estudiaron también involucraron a personas que adquirieron habilidades sustancialmente nuevas, lo que indica que tenían habilidades que su antiguo empleador había pasado por alto.

Cuando estos empleados cruciales eventualmente se van, a veces es la primera vez que los jefes y colegas se dan cuenta del verdadero alcance de todo el trabajo que realizaban. El equipo puede tardar meses en recuperarse. Un estudio del economista del MIT Simon Jäger y del economista del IAB Jörg Heining llamado “How Substitutable Are Workers? Evidence from Worker Deaths” (en español algo como ¿Qué tan sustituibles son los trabajadores? Evidencia de las muertes de los trabajadores”) concluyó que cuando los trabajadores que se van pueden reemplazarse fácilmente, los salarios suben a medida que sus colegas toman el relevo rápidamente. Cuando los trabajadores son más difíciles de reemplazar, tiene un efecto negativo que perjudica los salarios de los que se quedan.

En lugar de aspirar a ser indispensables, los trabajadores y las empresas deben reconocer que es mejor para todos si los empleados son calificados y valiosos, pero intercambiables. Esto significaría que un empleado puede irse de vacaciones sin problemas, sabiendo que sus colegas se encargarán de todo lo que surja mientras esté fuera. Cuando los trabajadores pueden sustituirse fácilmente entre sí, sus horarios pueden ser más predecibles y también más flexibles.

La intercambiabilidad puede incluso ayudar a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres: un estudio realizado entre farmacéuticos por los economistas de Harvard Claudia Goldin y Lawrence Katz encontró que una mayor sustituibilidad entre los farmacéuticos, gracias a la capacitación uniforme, los datos computarizados de los clientes y el aumento de las cadenas nacionales, ha traído a la profesión algunos de los salarios por hora más altos y una de las brechas salariales de género más bajas.

En una organización con empleados calificados y sustituibles, los gerentes pueden redistribuir el trabajo sin problemas cuando se dan cuenta de que una persona ha asumido demasiadas responsabilidades o que otra no tiene suficiente que hacer. No es un desastre si alguien se retira o renuncia. Los clientes no se molestan si no pueden hablar con una persona en particular. Y cuando los empleados reemplazan a los demás, hay menos posibilidad de fraude; esa es una de las razones por las que algunos grandes bancos hacen que las vacaciones sean obligatorias.

Si ser indispensable es tan costoso, ¿por qué lo valoramos? Emocionalmente, se siente gratificante ser necesario. Y ser indispensable puede parecer un buen seguro contra el despido. Pero como hemos visto, ese seguro de carrera tiene una prima alta. Tampoco es infalible: considere los despidos que se han producido en las principales firmas de consultoría y abogados en las últimas semanas. ¿Alguno de esos profesionales recientemente despedidos se consideró sustituible cuando trabajaban 80 horas a la semana? Lo más probable es que pensaran que sus esfuerzos eran excepcionalmente esenciales.

La intercambiabilidad tiene mala reputación. Lo asociamos con ser menos valioso, con ser solo un engranaje en una máquina más grande. Pero hay muchos trabajos altamente calificados y bien pagados donde los trabajadores pueden hacer las labores de otros: pilotos, contadores fiscales, desarrolladores de software. El cuidado de la salud está lleno de ejemplos. Si necesita cirugía, ¿deja de tomar medicamentos para el dolor hasta que su anestesiólogo preferido esté disponible?

En la mayoría de los sectores, la indispensabilidad es un hábito, no una ley de la física. Tomemos como ejemplo la edición, una profesión en la que he estado durante casi 20 años. He trabajado en lugares donde los editores se reemplazan entre ellos cuando uno está de vacaciones y en lugares donde los editores no lo hacen. Aunque me duele un poco el ego admitirlo, el resultado resulta igual de bien cuando nos reemplazamos entre nosotros.

La indispensabilidad no solo es costosa, es innecesaria. Hay muchas otras formas de impresionar al jefe. Ser diligente, meticuloso, eficiente, respetuoso, alegre. Superar las expectativas. Minimizar errores. Toma la iniciativa. Averigua cuáles son las prioridades de tu jefe y hazlas tuyas. Y que eso sea suficiente.