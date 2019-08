El currículum vitae o CV es la primera carta de presentación que una persona entrega cuando postula a un puesto de trabajo y debe entenderse como la representación de la imagen personal. Este documento es de vital importancia y por ello debe tener información relevante, clara y precisa de la experiencia laboral y formación académica de una persona.

En tal sentido, te explicamos cómo debes elaborar tu currículum vitae y la información que debes incluir para destacar marcar la diferencia cuando postules a un nuevo puesto de trabajo.

¿QUÉ ES UN CURRÍCULUM VITAE?

El nombre proviene del latín, que significa ‘carrera de vida’. Para referirse a él suele usarse los términos ‘currículum’, ‘hoja de vida’ o simplemente ‘CV’.

El currículum vitae es un documento que reúne las experiencias laborales del sujeto, datos personales, habilidades e información relevante para poder ser identificado. Cabe señalar que es indispensable que un postulante lleve su hoja de vida correctamente documentado a la entrevista de trabajo.

El CV es un documento que presenta las habilidades, formación y experiencia laboral de una persona, con el fin de optar a un puesto de trabajo. (Foto: difusión)

¿QUÉ SON LAS REFERENCIAS EN UN CURRÍCULUM VITAE?

Las referencias son aquellas personas o contactos con las que un potencial empleador puede ponerse en contacto para preguntar o aclarar dudas sobre tu desempeño, tus tareas dentro de una empresa o tus cualidades en anteriores puestos de trabajo.

Por norma general se añaden en el currículum vitae o CV a la hora de buscar trabajo o solicitar un puesto en concreto.

Dependiendo del puesto, algunos entrevistadores comprueban las referencias que has puesto en tu currículum o que en las etapas finales del proceso de selección te han solicitado, por lo que es importante planificar con detalle a quiénes se lo vas a solicitar y por qué.

Elegir correctamente las referencias que añadirás en tu currículum vitae es muy importante, ya que la imagen que ellos den de ti y cómo respondan a las preguntas que le hagan pueden hacer que consigas el puesto laboral al que estás postulando o seas descartado.

Las referencias no deben confundirse con la carta de recomendación. Sin embargo, la persona que firma una carta de recomendación puede ser la misma que de las referencias sobre ti.





¿CÓMO INCLUIR LAS REFERENCIAS EN TU CV?

Existen dos formas de poner las referencias en tu CV: la primera se limita a proporcionar el nombre y los datos de contacto; la segunda, menos utilizada incluye además un pequeño fragmento escrito (o aprobado) por dicho contacto, en el que se explica el desempeño del candidato o sus cualidades a nivel profesional.

Muchos candidatos se preguntan si deben incluir directamente contactos de referencia en su currículum vitae. En la mayoría de los casos, es necesario. Si sabes de antemano que podrás obtener buenas referencias de tus anteriores empleadores, y deseas comunicarlo al seleccionador, una frase al pie del CV como “Se proporcionarán referencias bajo petición”, será suficiente.

Los reclutadores pedirán las referencias (o los nombres de los contactos que puedan proporcionarlas) si éstas les resultan necesarias para comenzar o continuar con el proceso de selección.

Es importante que, si tienes la oportunidad, hables con las personas que vas a ofrecer como referencia, les pidas su consentimiento para hacerlo, e incluso les resumas brevemente qué tipo de empleo estás buscando y qué necesitas, a grandes rasgos, que expliquen de ti al seleccionador.

Aunque parezca una obviedad, si decides incluir las referencias de personas con las que hayas tenido un contacto profesional previo, asegúrate de proporcionar el contacto de gente dispuesta a decir cosas buenas de ti, de tu actitud, y de tu eficacia frente al trabajo.

No caigas en el error de proporcionar nombres de personas que trabajaron contigo hace mucho tiempo o personas que quizás no te recuerden; si el entrevistador las llama y apenas pueden decir nada, no resultarán de mucha ayuda.

A la hora de proporcionar las referencias, ya sea directamente al seleccionador, o a través de tu CV, deberás dar los detalles de 2 o 3 contactos, incluyendo sus nombres, números de teléfono y relación profesional que tuvisteis en el pasado.

Proporcionar nombres de amigos y familiares no es recomendable en estos casos, mejor limitarse a ofrecer contactos profesionales, preferentemente de supervisores o superiores directos.

En algunos casos, especialmente en los de aquellos profesionales con poca trayectoria (recién licenciados, por ejemplo), las referencias académicas son una buena opción para complementar el CV y aportar al seleccionador más datos sobre el candidato.





¿CÓMO VOLVER MI PERFIL MÁS ATRACTIVO

Las empresas buscan que los profesionales presenten grandes habilidades que les ayude a diferenciarse. Por ello, los postulantes deben poner información relevante en su perfil para no pasar desapercibidos. Aquí te damos unos consejos que te pueden ayudar.

1. Establece tu valor diferencial. Los profesionales deben resaltar puntos esenciales como el valor agregado que ellos ofrecen, ya que el mercado no sólo busca lo habitual y exigen innovación.

2. Sé conciso. Es importante que el profesional sea claro, directo, que no entre en exageraciones y sea claro durante la entrevista de trabajo.

3. Genera contenido relevante en tus redes sociales. Es esencial que los profesionales generen y compartan información actualizada en sus redes sociales, sobre todo en Linkedin, brindando datos relevantes de su trayectoria laboral.

4. Ten en claro los requerimientos de la postulación. El profesional debe asegurarse de cumplir con todos los requisitos del cargo al que desea postular y así volverse más atractivo para el reclutador.





CONSEJOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo compartió en su canal de Youtube unos videos que muestran, paso a paso, cómo debemos hacer un currículo vitae y lo que debemos tener en cuenta a la hora de redactar nuestra hoja de vida. Es un material bastante didáctico que muestra a detalle las características más relevantes que no debe faltar para no pasar desapercibidos cuando postulemos a un nuevo trabajo.