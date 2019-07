David Díaz Robisco empezó a tomarse en serio esto de Linkedin en junio de 2015 y en tan solo un año consiguió ser reconocido por la revista Talentier como una de las personas más influyentes en Recursos Humanos. Antes había sufrido un estrepitoso fracaso empresarial. Montó con varios socios otra empresa que en seis años pasó de facturar cero euros a 12 millones. “Un año y medio después, quebramos-cuenta-No por la crisis. Por no hacer las cosas bien”, según Emprendedores.

Ahora se presenta en el mercado como un “facilitador” que ayuda “a través de la formación a mejorar resultados de medianas y pequeñas empresas”. Interesado también en la marca personal, es autor del libro ‘Curso de Linked In. 10 días para tener un perfil con huella’. Se trata de una especie de guía en la que te indica, paso a paso, cómo confeccionar tu perfil en esta red que te permita transmitir tu valía como profesional, la de tu empresas y la marca personal. Resumimos a continuación cuáles son esos pasos y el tiempo que te llevará cada uno de ellos hasta un total de 6 horas repartidas en 10 días.

DÍA 1. QUIÉN SOY. SACANDO LO MEJOR DE MI

Tiempo estimado de trabajo: 40 minutos. La primera tarea, según este experto, es poner nombre a tus valores. Esto es: destacar en qué somos diferentes del resto y, en coherencia, averiguar cuál es nuestra propuesta de valor, aunque el autor la denomina “de amor”. A la hora de plantearte cuáles son esos valores, propone que te plantees todo aquello que te hace feliz cuando lo practicas y al contrario. Aquí entra tanto lo profesional como lo personal. Seguro que te sale una lista inmensa, pero conviene poner foco y quedarte solo con 3 o 4, aquellos que crees que más se ajustan a la marca que quieres proyectar. Aunque esta reflexión la hagas el primer día, los valores no se incorporan hasta llegar al extracto del perfil, en el día 7.

DÍA 2. MIS OBJETIVOS

Tiempo estimado de trabajo: 30 minutos. Aquí se refiere a lo que persigues en Linkedin sin olvidar que tus objetivos han de estar alineados a tus valores. Más importante que la cantidad es la calidad. Entre tus objetivos pueden estar atraer talento, captar nuevos clientes, buscar sinergias, encontrar una oportunidad profesional…Pero a Linkedin no se entra a pedir, hay que entrar con la intención de dar y aportar valor a la comunidad. Para eso tienes que convertirte en referente en un área o materia determinada en consonancia con los contenidos o comentarios que publicas y sin olvidar la alineación de los objetivos con los valores. Para subrayar esa alineación, recomienda que cada cual busque un lema propio. El suyo es “hacer sencillo lo que parece complejo”, otros lemas pueden ser, por ejemplo, “transformando personas”, “ayudando a separar la paja del grano”, o cualquier otro que resuma en una línea lo que ofreces a la comunidad.

DÍA 3: MI TITULAR PROFESIONAL. MI ELEVATOR PITCH

Tiempo estimado de trabajo 30 minutos. En este punto, Robisco te recuerda que eres algo más que un puesto de trabajo, “eres un producto clicable” y, en consecuencia, tienes que saber ‘venderte’. Tu foto, tu nombre y apellidos y tu titular profesional estarán siempre visibles.

En lo que respecta al titular señala: “tienes 120 caracteres para hacer el pitch para que a cualquiera le quede claro lo que haces y ofreces”. Incluye también el autor una serie de consejos para hacer más efectivo el titular profesional como el uso de verbos de acción en infinitivo o gerundio, tipo “ayudando”, “soluciono”, “aporto”, “liderando”..Luego puedes añadir cómo lo haces y decidir los términos con los que te gustaría aparecer en la búsqueda. Asegúrate de que cualquiera podría entender lo que ofreces, desde un niño hasta un anciano.

Si aún así te quedan dudas, sugiere una serie de preguntas que podrías plantearte para decidir el título de tipo : qué hago, cómo lo hago o para quién lo hago. No olvides tampoco incluir las palabras clave que has decidio para las búsquedas.

En cuanto al nombre, recomienda añadir los dos apellidos dado que así es más fácil diferenciarnos. En este apartado quedan prohibidas las identidades falsas, los nombres comerciales o usar un perfil personal como página de empresa. Olvídate también de los emoticonos.

DÍA 4: MI FOTO DE PERFIL

Tiempo estimado. Ir al fotógrafo más 10 minutos. La foto te tiene que reflejar tal y como eres. Aconseja ir a un profesional y no publicar una foto descuidada. Otras pautas que indica en este apartado son: mirar al frente, sonreír, asegurarte de que salen la cabeza y los hombros completos. Si se ve mucho más que tus codos estás demasiado lejos. En cuanto al fondo de la foto el se decanta por el neutro o un color plano. Vístete, peínate y maquíllate para el éxito. Aspectos técnicos: hasta 8Mb y entre 400x400 y 20.000x20.000 píxeles. Recomienda también probar con los filtros que propone Linkedin para las fotos

DÍA 5. MI IMAGEN DE FONDO. COMUNICA UN 20% MÁS

Tiempo estimado de trabajo 30 minutos. Se refiere al fondo azul de las estrellitas que sale a la cabecera de tu perfil. Es lo que se conoce como banner, un espacio que, en la mayoría de las veces, se desaprovecha. ¿Qué puedes incluir en el fondo? Algo por lo que quieras que te identifiquen. Puedes poner un fondo neutro con una frase. Una imagen de un banco de imágenes con una frase o una frase saliendo tú. Puedes poner ahí el logotipo de la empresa, datos de contacto o la web. Lo que sí aconseja es evitar imágenes de sitios que te gustan, familiares o de aficiones personales

DÍA 6. MI PRIMERA LÍNEA DEL EXTRACTO

Tiempo estimado de trabajo: 30 minutos. Señala Robisco que todos somos un poco cotillas y que nos gusta saber qué hacen las personas con las que tratamos y lo que les gusta. Estas primeras líneas van a ser decisivas para que siga leyendo o abandone tu perfil y por eso hay que concebirla como el primer acercamiento que tienes con otra persona. Obviamente, si entras vendiendo, empiezas muy mal, y si empiezas hablando de ti y tu trayectoria profesional corres el riesgo de aburrir a la tercera palabra. Conforme a esto, hay que huir de presentaciones del tipo: “profesional con XX años de experiencia”, “MBA por la Universidad de…”, “líderes en el mercado”.

“A nadie le interesa ni quién eres ni lo que has estudiado ni si estás en la mejor empresa del mundo. Solo quiero saber qué me puedes ofrecer”, afirma el autor.

DÍA 7 EL EXTRACTO. ME DA IGUAL QUIEN SEAS ¿PODEMOS HACER ALGO JUNTOS?

Tiempo estimado de trabajo: 60 minutos. “Tu extracto no debe ser un resumen de tu experiencia profesional pasada lo que le importa a la gente es qué puedes aportarles”, sin olvidar el objetivo y en lo que quieres convertirte en referente que has decidido el segundo día. Si lo que buscas, por ejemplo, es un trabajo mejor que presentarte como “un profesional con gran capacidad de trabajo, responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión, con x años de experiencia, con x estudios..” tienes que demostrar lo que eres capaz de aportar. Qué has aportado, qué temas has solucionado y cuáles son tus valores como profesional, que quizá tengan que ver también con tus aficiones. Todo esto lo tienes que contar en 2000 caracteres por lo que tienes que procurar llamar la atención. Puede ser un buen sitio para comentar qué estás buscando. No en el título ni la primera línea. Puedes poner tu perfil en varios idiomas siempre y cuando la traducción sea precisa.

DÍA 8. TUNEANDO TU PERFIL. DI ADIÓS A LOS EXTRACTOS ABURRIDOS

Tiempo estimado de trabajo: 30 minutos más buscar multimedia. Para no hacer pesada la presentación, recomienda párrafos cortos y bien espaciados. Usar letras mayúsculas al comienzo de los párrafos como si fuese un título y estructurar bien el texto enumerando con guiones u otros recursos, como emojis, que aligeren la lectura.

Pero, además del texto, puedes incorporar elementos multimedia: fotos, power point, pdfs, videos, sliderhare…aquí puedes incluir la web de tu empresa, una imagen tuya pronunciando alguna conferencia, algún artículo que hayas escrito…

DÍA 9 MI EXPERIENCIA. CUÉNTAME QUÉ HAS CONSEGUIDO.

Tiempo estimado de trabajo: 45 minutos. Esta parte si es como tu CV pero bastante resumido. Como aspectos a tener en cuenta en este apartado recomienda: tener muy presente qué empresa pones la última, “porque esa es la que aparecerá en tu perfil”. Si incorporas el nombre de las empresas para las que has trabajado comprueba si está o no dada de alta en Linkedin. Si es así pincha su logo para que al lado del logo de la empresa aparece en to perfil el logo”. Asimismo aconseja completar la experiencia “siempre pensando en los logros que has conseguido”.

La formación, las aptitudes, voluntariado, logros e intereses son apartados que también conviene rellenar.

DÍA 10. OTROS ASPECTOS

Tiempo estimado: 30 minutos. Si quieres interactuar con las personas que consultan tu perfil, interesa que dejes claro todas las formas que tienen de contactarte: mail, web, redes sociales, dirección física…

Otro aspecto que debes tener en cuenta es la URL de tu perfil que sirve para que los buscadores la indexen. Por defecto, Linkedin te asigna una URL con tu nombre y apellidos y letras y números. No obstante, puedes aceptar la que te asignan o personalizarla poniendo el nombre de tu empresa o tu especialidad.

Realizadas las tareas y con tu perfil en Linkedin ya optimizado, empieza ahora de trabajo de ganar contactos y hacer crecer tu red.