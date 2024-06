El Gobierno de Georgia inició con el concurso de becas para estudios de pregrado y maestrías en tres prestigiosas universidades del país. Por ello, mediante el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), el Ministerio de Educación dio a conocer cómo postular.

Esta beca es exclusiva para estudiantes y jóvenes profesionales peruanos, interesados en estudiar en estas universidades: International Black Sea University, Tbilisi State Medical University o Ilia State University, durante el segundo semestre del 2024.

Los programas disponibles para obtener el grado de Bachiller se ofrecen las carreras de Computer Science, Physical Medicine and Rehabilitation, Computer Engineering, Civil Engineering, Electronic Engineering, etc.

Mientras que, en el caso de querer realizar una Maestría, se disponen los programas de International Relations, Computer Science, Science in Applied Genetics, Atmospheric and Near Space Sciences, entre otros.

La beca cubrirá la matrícula completa, el seguro y una asignación mensual mientras duren los estudios. El gasto de viaje no está incluido.

Requisitos para postular a las universidades de Georgia

La lista de documentos a presentar, deben tener el formato PDF y ser enviados en un solo archivo:

Formulario de solicitud lleno

Copia de pasaporte

Diploma de bachiller o maestría

CV y carta de motivación

Certificado de Ingles IELTS, TOEFL o Cambridge (revisar el nivel de inglés que requiere cada programa en la guía de universidades); mientras que, los estudiantes que no cuentan con certificado de inglés deberán pasar un examen en línea de IBSU

Fotografía escaneada del solicitante

Se recomienda revisar los requisitos, ya que cada programa de las universidades tiene diferentes criterios. Para ello, puede ingresar a la página web de Pronabec.

¿Cómo postular al concurso educativo en Georgia?

Estudiantes y profesionales de alto rendimiento académico, pueden postular a través de la Mesa de Partes Virtual del Pronabec, hasta el 2 de julio. La entidad revisará los expedientes y verificará que se cumplan con los requisitos, para luego remitir la información de los preseleccionados a la Embajada de Georgia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

