“Los ejecutivos en el Perú sostienen su marca personal en función a la empresa en la que trabajan. Pero cuando ya no tienen el cargo, nadie los conoce. Este programa se basa en posicionarlos como individuos y no como una marca blanca que depende de la compañía en la que están. Queremos que las personas brillen por sí mismas”, señala María Suquilanda, CEO de MS Prospección Inteligente.

La ejecutiva sostiene que cuando un profesional tiene un buen manejo de su marca personal logra ascender de puesto, un aumento de sueldo o cambiarse a un mejor trabajo. Sin embargo, considera que en el Perú, los ejecutivos prefieren mantener un perfil bajo y no mostrarse como expertos. Además, dice que LinkedIn se asocia a una plataforma para buscar trabajo (y no para que las marcas crezcan), por lo que muchos colaboradores prefieren no mostrarse muy activos por temor a que se piense que quieren abandonar su posición.

¿Cómo se trabaja la marca personal?

Suquilanda indica que la marca personal se trabaja desde el reconocimiento de las fortalezas y habilidades blandas. “No es solo la evidencia de títulos o cargos. Tiene que ver también con mostrarse como uno es, con la forma de tratar a otras personas y de compartir conocimientos. Habla de cómo uno puede impactar positivamente en la vida de los demás. La marca personal es un activo que se queda con uno y que se construye todos los días”.

Para empezar, Suquilanda sugiere elaborar un esquema FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) propio, y tener un perfil de LinkedIn en óptimas condiciones, es decir, con una foto adecuada, un banner y una biografía, que siempre esté vivo. “Lo que más se aleje a un CV y más se acerque a una marca, a una experiencia”, enfatiza la ejecutiva.

El contenido y la interacción con otros contactos será lo más relevante. “No se trata de abusar del optimismo y la motivación, pero sí que haya contenido que hable de lo que uno hace o vende, que inspire, al compartir la vida de uno, buenas prácticas o ser agradecido con los demás”, indica Suquilanda.

Así, MS Prospección Inteligente ha superado los dos millones de vista en publicaciones en LinkedIn sin invertir en pauta. Suquilanda afirma que una buena estrategia en dicha plataforma puede ayudar a aumentar las ventas en más de 20%. La marca, que mantiene sus planes de expansión y proyección de facturación de S/ 1,5 millones al cierre del año, ha empezado a hacer negocios en el mercado francés.