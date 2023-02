La ejecutiva sostuvo que “no lo tienen en su proyecto” y que depende del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) brindar una solución para el bienestar de los ciudadanos.

“En nuestro proyecto construimos el Metro de Lima y Callao. Ahora, independiente de que si se mantiene el terminal o se crea un terminal futuro, algo que ignoramos, siempre el Estado debería de pensar cuál es la solución para acercar el Metro al terminal”, señaló durante su visita a la Estación Buenos Aires (Callao).

Agregó que esa distancia, técnicamente, tiene muchas alternativas. “Corresponde al MTC pensar cuál es la solución de transporte para realizar este último tramo de trayecto”, mencionó.

Evaluar opciones

Bajo este argumento de que la parada Aeropuerto del Ramal 4 ya no llegará al aeródromo internacional del Callao, el nuevo acceso vehicular será por el proyectado puente Santa Rosa , “pero se condena que el tiempo al aeropuerto sea inviable”, refirió Javier Correa, exdirector de Promoción de Inversiones de ProInversión.

“Es una mala noticia para Lima porque considerando el flujo turístico, que históricamente tiene esta ciudad, es necesario la conexión con el aeropuerto. Si comparamos Madrid con Lima, ellos sí tienen acceso con el aeropuerto”, dijo en Gestión.pe.

En esa línea, Correa expresó que le corresponde a la Municipalidad de Lima y al gobierno de turno evaluar opciones, para luego asignar el presupuesto.

“El MTC no ha tenido continuidad en los últimos años y tampoco un plan consistente que le permita asignar adecuadamente los presupuestos. El consorcio a cargo tiene casi 10 años y la obra sigue en ejecución, eso es un claro ejemplo como el MTC ha fallado en el desarrollo oportuno de la entrega”, añadió.

Precisó que el actual concesionario es el único que puede realizar la construcción de ese pequeño tramo que conecte con el nuevo terminal aéreo.

“Para el Estado peruano no es fácil negociar que se haga una extensión del Metro. Este ha sido un proyecto doloroso para el concesionario y el Estado no ha cumplido, y seguro no quiere volver a pasar por esa pesadilla nuevamente”, apuntó.