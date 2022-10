Ello, pese a que, a comienzos de la semana habían indicado que serían solamente presenciales, salvo en casos excepcionales mediante la Resolución Administrativa 000353-2022-P-CSJLI-PJ.

Es decir, el Poder Judicial ha dado vuelta atrás, hecho que ha sido recibido con alegria por abogados en redes sociales.

Dicho acto puede ser la consecuencia del alto número de quejas por parte de abogados litigantes de distintos rubros, quienes alegaban que volver a una presencialidad total era un “retroceso”.

Los problemas de eliminar la audiencia virtual

Christa Caro, abogada laboralista y asociada del estudio Amprimo, indicó que si solo se permitiesen audiencias presenciales “Se habría afectado la celeridad y la economía procesal (costo del proceso). Mediante la virtualidad se ahorraban gastos y tiempo tanto para el poder judicial como para las partes. Volver a un sistema presencial llevará a la necesidad de trasladarnos a los juzgados, lo cual implica un gasto para todos y llevará a que todo tome más tiempo”.

La abogada explica que el cambio habría perjudicado “hasta a la actuación de testigos. Muchos no se van a tomar el trabajo de movilizarse al centro de Lima, donde están la mayoría de juzgados, por temas de tiempo y de dinero, por lo que se afecta el desarrollo mismo del proceso”.

Afectación a litigios en otras provincias del País

Caro agrego que, además, ya no se habría permitido que abogados laboralistas de Lima litiguen en provincia.

“Durante la pandemia estuvimos litigando en provincia porque no significaba un sobrecosto para nuestros clientes en otras partes del país ni para los estudios en Lima. Quitar esta opción sería totalmente negativo porque la mayoría de abogados están en Lima. Esto no es decir que hay “mejores” abogados en Lima, pero somos más. Cambiar la situación va a hacer que no se pueda llevar a cabo un buen ejercicio del derecho”, señala.

Tiempo perdido

Otros abogados comparten su posición.

Stephano Mc Gregor, asociado del estudio de la Flor, señala que la virtualidad genera “un ahorro de tiempo y dinero para las partes y sus abogados”.

Agrega, además que “muchas sedes de los juzgados no cuentan con la infraestructura adecuada para la realización de una audiencia presencial”.

“Y ni qué decir de las audiencias en Salas Superiores que se llevan a cabo en maratones durante toda una mañana. ¿Por qué hacer que un abogado esté presente presencialmente desde las 8:30 para recién informar oralmente por 10 minutos a las 11:30?”, se pregunta Mc Gregor.

“Las partes deberían poder elegir”

Por su parte, Carlos Caro, abogado penalista y socio de Caro & Asociados, señaló que “la opción de la virtualidad no debería perderse, ya que trae consigo muchos beneficios que todos pudimos ver durante la pandemia. Al final, las partes de un proceso deberían poder elegir”.

Caro señala que es verdad que aun hay ciertos estándares a nivel del poder judicial peruano que no se han alcanzado y que afectan el uso de la justicia virtual, como el acceso a banda ancha y la falta de un expediente electrónico donde uno puede ver toda la información del proceso, así como problemas de ciberseguridad. Sin embargo, “cargar con estos problemas puede ser peor que no tener justicia virtual”.

El abogado explica que gracias a la virtualidad abogados vienen ofreciendo tasas menores, accesibles a más personas, ayudando al acceso a la justicia, lo cual ya no podría darse sin las audiencias virtuales.

Una medida necesaria

Por su parte, Enrique Varsi, abogado de familia y socio del estudio Rodriguez Angobaldo, señaló que “ya era el momento de regresar a la presencialidad”.

“Tratándose de la administración de justicia, me parece indispensable y básico para la defensa de los derechos que haya una presencialidad. Si bien el internet y las audiencias virtuales han sido útiles y funcionan, no son lo mismo que la presencialidad”, explica al respecto.

El abogado agrega que “ha habido mucha restricción para la revisión de los expedientes, para solicitar partes o inclusive para hablar con el juez. La presencialidad no solo legitima el ejercicio de tus derechos sino del impulso procesal”.

Con respecto a temas como el de los litigios en provincia, Varsi señala que el sistema se tendrá que ir adecuando a cada caso particular.

“Los jueces deben de tener conciencia de estos temas y las partes alegar que su cliente es de otra localidad. Va a ser cuestión de manejarlo caso por caso. Se tendrá que trabajar de manera fina”, añade.