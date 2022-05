El tipo de cambio en Perú y en la región ha mostrado un comportamiento bastante volátil vinculado al ajuste monetario de la Reserva Federal (Fed), entre otros factores. Por lo pronto, no se espera que el dólar vuelva a niveles cercanos a S/ 3.60, señaló Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research.

El dólar ha oscilado en alrededor de niveles de S/ 3.80 en las últimas semanas, influenciado por las expectativas sobre el aumento de tasas de la Fed y anuncios de corte político como el de una asamblea constituyente. Cabe indicar que hasta inicios de abril, el sol tuvo una fuerte apreciación frente al dólar, al pasar el tipo de cambio de niveles de S/ 3.991 a S/ 3.63.

Perea indicó que para que el tipo de cambio baje y se ubique nuevamente en valores ligeramente por encima de S/ 3.60 dependerá de que se reduzcan los elementos de riesgo que presionan a la moneda, siendo el principal factor la postura de la Fed frente a la inflación.

“La visibilidad se ha reducido por la incertidumbre, hoy es difícil que se vuelva a esos niveles, pero en la medida que se reduzcan las presiones podría haber algún descenso. En el corto plazo, se espera que el tipo de cambio se ubique por encima de S/ 3.80.

Si se percibe un ajuste más agresivo de la Fed, esto presionaría al alza a las monedas emergentes. Los mercados están acomodando sus expectativas a cómo se va a ir moviendo el recorte del estímulo monetario. Esto va a estar vigente a lo largo del año”, indicó.

En el mismo sentido, Marco Ortiz, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), opinó que no se espera que el tipo de cambio revierta a niveles cercanos a S/ 3.60.

“La razón de que no haya un descenso a esos niveles es que el aumento de tasas de la Fed está siendo reconocido como más fuerte de lo anticipado debido a la presión inflacionaria que se está viendo en Estados Unidos, con niveles récord de 40 años. No se espera un fortalecimiento del sol, aunque siempre puede haber sorpresas como una menor agresividad de la Reserva Federal (Fed)”, comentó.

Cabe resaltar que la Fed decidió, en su reunión de dos días llevada a cabo el 3 y 4 mayo, aumentar en 50 puntos básicos su tasa de interés, ubicándola en un rango de 0.75% y 1%. Al respecto el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, señaló que la entidad central de Estados Unidos podría realizar aumentos de tasas de interés de medio punto porcentual durante las próximas dos o tres reuniones y luego evaluar cómo están respondiendo la economía y la inflación, según reportó Reuters.

Otros factores

Perea y Ortiz mencionaron que el factor ruido político, que es de fuente idiosincrática, podría generar más presión al alza del tipo de cambio.

“Si hay más riesgo local la gente no va a querer tantos activos en soles, porque podrían pasar cosas que no esperan. Si no hubiese riesgo político el tipo de cambio podría estar en alrededor de S/ 3.65″, dijo Perea.

Agregó que otro punto a tomar en cuenta es cómo va a operar el Banco Central de Reserva (BCR) en los siguientes meses en cuanto al aumento en su tasa de referencia.

“El BCR también reacciona para contener la inflación, como ya hemos visto, a través del aumento de tasas. El diferencial de tasas, que ahora se reduce por la Fed, presiona el dólar hacia arriba”, anotó.

Asimismo, mencionó que si China desacelera su crecimiento por los confinamientos, el precio del cobre podría corregir a la baja, aunque no de forma significativa, pues el metal encuentra un soporte en la demanda para proyectos de infraestructura verde a la par de una oferta más restringida. Un menor precio del cobre haría que el tipo de cambio aumente.

“Hay un requerimiento estructural vinculado a la infraestructura verde bastante fuerte. Sin embargo, el plan de estímulo de Biden (Build Back Better) va a ser menor del que se esperaba hace tres meses; es decir, habrá una menor demanda por cobre. A corto plazo, podría haber una corrección a la baja en el precio del cobre que pueda presionar el tipo de cambio, pero en general hay soporte en el metal”, agregó.

Ortiz señaló que el fortalecimiento del dólar tendría también un impacto en el mercado de commodities, haciendo caer el precio en metales como el cobre.

Fuente: BCR