Juan Marcos Venegas, gerente de Planeamiento Financiero de Lima Airport Partners (LAP), respondió a los cuestionamientos a su decisión de inaugurar el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) este 18 de diciembre, así como el de instaurar el cobro de una tarifa de tránsito para los pasajeros en conexión.

Los precios de los servicios en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no subirán, sostuvo Venegas, tras señalar que la Tarifa Única de Usuario, costo que paga un pasajero por el uso del aeropuerto ya tiene la tarifa fijada en el contrato de concesión desde el 2001.

“Si bien el precio es fijo, las tarifas se ajustan debido a dos componentes: la inflación de estados unidos, ya que debe mantener su valor en el tiempo, y a la productividad (también llamada eficiencia) que la determina la Ositrán, que es de 3.26 %. Esto quiere decir que las tarifas baja en 3.26% desde el 2019 y bajará así hasta el 2026. Obviamente se indexa por la inflación de Estados Unidos”, apuntó.

Además, Venegas señaló que a partir del 2027, Ositrán realizará un nuevo calculo de la productividad tomando en cuenta el periodo desde el 2021 al 2026, al respecto no descartó que en ese momento haya un incremento. “Probablemente tenga un incremento (...) Seguro va a ser muy bajo. Será en dos años cuando se habrá gozado dos años del nuevo terminal, que es de primera. Nos vamos a poner a la vanguardia de lo que es un aeropuerto”, anotó.

Recordó que en Perú la tarifa de salida que se cobra es de US $26, una de las más bajas de la región. “En la mayoría de los aeropuerto de la región es de US$ 70 y el promedio es de US$ 54″, acotó

Tarifa de tránsito se implementará

Juan Marcos Venegas explicó que lo que sí entrará en vigencia es la tarifa de tránsito para los pasajeros extranjeros en conexión, que usan el aeropuerto de paso. “Para nosotros (los peruanos) no (se aplicará). La tarifa la paga aquel pasajero que viene a Lima por conexión”, subrayó en Canal N.

“Hay una serie de inversiones y gastos que se realizan para atender a estos pasajeros. En Miami y en otros lugares cobran el 30% de la tarifa de salida, en Europa se cobra cerca del 70%, Brasil cobra el 23%”, indicó tras señalar que será Ositrán el que calcule dicha tarifa y estimó que sería por el orden de lo que que se cobra en Sudamérica. Esta se aplicaría a partir del 18 de diciembre de este año.

Nuevo aeropuerto funcionará el 18 de diciembre

Juan Marcos Venegas, gerente de Planeamiento Financiero de Lima Airport Partners (LAP), informó que el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) operará desde este 18 de diciembre.

“Hemos hecho una evaluación y el 18 de diciembre no es un día pico y creemos que sí se puede utilizar a partir del 18. Además, la transferencia se va a llevar a cabo desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana que es donde menos tráfico hay. Venimos trabajando con un equipo especializado” acotó.

Añadió que a partir de agosto hasta noviembre se hará una serie de pruebas. " Vamos a hacer una convocatoria para tomar 9, 000 personas que hagan de pasajeros (para las pruebas). Estaremos listos el 18 de diciembre y esperemos que todos los organismos lo estén también”, expresó.

Los cuestionamientos de EATAI y IATA

El gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, sostuvo que la fecha de inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) fue decidida unilateralmente por Lima Airport Partners (LAP) y ha generado inquietud debido a la alta afluencia de pasajeros en las fiestas de fin de año.

Sostuvo que para ellos la fecha de inauguración debería trasladarse del 18 de diciembre a enero, sin embargo LAP persiste en que sea el último mes del año.

También mencionó sobre los recientes incidentes en el terminal, como el apagón de las luces de la pista principal del aeropuerto, que han evidenciado las dificultades que pueden surgir incluso en temporadas bajas.

En diálogo con Canal N, indicó que las aerolíneas han manifestado su preocupación por la falta de margen para gestionar imprevistos en una época tan demandante. Además, la decisión de LAP también ha sido cuestionada por su impacto tarifario.

En esa línea indicó que se prevé un incremento de entre 2.5 a 3 veces en los costos de servicios operativos y de mantenimiento.

Añadió que este aumento afectará no solo a los pasajeros, sino también a importadores y exportadores, poniendo en riesgo la competitividad y la conectividad del país.

Otro punto crítico es la tarifa de tránsito que LAP pretende implementar para los pasajeros en conexión. Esta tarifa, no la aplican en aeropuertos competidores como los de Bogotá y Panamá, podría afectar negativamente el modelo de hub que Lima busca desarrollar, explicó Gutiérrez.