Un nuevo fondo cotizado (ETF) será lanzado este viernes en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Ese ETF tiene como objetivo replicar al Índice Selectivo de la BVL, por lo que cuenta con las 12 acciones de mayor negociación en la plaza local, señaló a Gestión Melvin Escudero, CEO de El Dorado Investments, firma que conjuntamente con VanEck introducirá esta nueva opción de inversión.

“El ETF (ETFPERUD) permitirá atraer inversiones hasta por US$ 500 millones este año; es un monto elevado porque hemos observado mucha demanda”, refirió Eduardo Escario, Regional Director International Business Development en VanEck.

Family office

Hay interés de family office, banca privada, compañías de seguros y AFP, así como de inversionistas retail (personas) locales y de la región, agregó.

A la fecha, hay 199 fondos cotizados en la plaza limeña, entre los se incluye el EPU, primer ETF de acciones peruanas que también negocia en la bolsa de Nueva York.

“Nos encantaría que hubiera más empresas en el índice, pero no cumplen con las condiciones de liquidez requerido”, expresó Escario.

Escudero indicó que cerca de la mitad del fondo cotizado tiene exposición a acciones mineras, con lo cual se beneficiaría del buen desempeño en el precio de los metales, “que se mantendría en niveles máximos por lo menos los siguientes cinco años”.

En lo que va del año, el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña sube 8.59%, con similar performance que el General.

Rebote

Asimismo, el proceso de vacunación en el segundo semestre provocará un rebote en las economías que se espera reactive los sectores, sobre todo de demanda interna, lo que elevará la cotización de las acciones financieras, de consumo y construcción, que forman parte del ETF, manifestó.

El instrumento estará exonerado del impuesto a la ganancia de capital por los primeros 12 meses luego de su lanzamiento, con un beneficio tributario sobre los dividendos, añadió

Gestor externo.

Los inversionistas podrán acceder a esta opción diversificada desde US$ 10 a través de casas de bolsa autorizadas como BTG Pactual, Credicorp Capital, Intéligo, Larrain Vial, Kallpa y Seminario.

Dicho fondo cotizado será gestionado por el Dorado Asset Management y Van Eck, compañía global de administración de ETF, con más de US$ 73,000 millones de activos, como gestor externo.

Retorno

Escudero sugiere una inversión desde US$ 1,000 para que los inversionistas minoristas obtengan un retorno significativo, mientras que para clientes de mediano patrimonio la inversión puede oscilar entre US$ 20,000 y US$ 50,000.

Los inversionistas institucionales ingresarán con montos cercanos a US$ 1 millón, agregó.

Comicios. La elección de un presidente no radical llevaría a un repunte del mercado bursátil local, pues mejoraría la confianza del inversionista, lo que a su vez impulsaría al ETF de blue chips, afirmó Escudero.