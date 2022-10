La propuesta del Gobierno plantea subsidios del 55% del sueldo de las trabajadoras mujeres de hasta 29 años por los primeros 3 meses de su contratación si cuentan con un contrato a plazo indefinido, mientras que solo se subsidiaría el 27.5% para los siguientes 3 meses de su contrato. En caso el contrato sea a plazo determinado o a tiempo parcial dicho subsidio será de 45% y 22.5% respectivamente (ver Tabla).

Asimismo, se propone otorgar un subsidio similar para los hombres, que alcanzaría el 45% durante los primeros 3 meses del contrato y 22.5% por los siguientes 3 en el caso de contratos a plazo indeterminado y 35% y 17.5% respectivamente ,para labores a plazo determinado.

Según el Ministerio, la medida busca beneficiar a más de 164,000 jóvenes que serían contratados por alrededor de 45,000 empresas del sector privado.

Este no es el primer intento de implementar una medida así por parte del gobierno, sin embargo.

Intentos pasados

A finales del 2020, el Ejecutivo, entonces a cargo del presidente Martín Vizcarra, publicó el Decreto de Urgencia 127-2020, mediante el cual se indicó se otorgaría un subsidio de 55% con relación a los sueldos de los trabajadores de entre 18 y 24 años de edad por los primeros 3 meses de sus labores y de 27.5% en los siguientes 3 meses.

Como vino reportando Gestión a lo largo de los meses, sin embargo, el efecto de dicha medida fue reducido. En efecto, según data del Ministerio recopilada entre diciembre del 2020 y mayo del 2021, solo el 25% de trabajadores contratados durante la vigencia de dicho subsidio permanecía por más de 5 meses en su puesto de trabajo.

Asimismo, cuando Gestión conversó con el entonces director general de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Efraín Rodríguez, este aseguró que eran pocas las empresas que reclamaban el pago del subsidio, como si no supiesen que siquiera existía.

No tendría el efecto deseado

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, señala que la medida “solo va a generar contrataciones temporales”.

“Una medida de subsidio aislada no sirve. Las empresas van a contratar a jóvenes, reclamar el subsidio y luego despedirlos dentro de su periodo de prueba, que puede extenderse a 6 meses en algunos casos. Sería mejor que un trabajador pueda recibir un subsidio hasta cierta edad, no solo por los primeros 6 meses de su contrato, ya que ello se presta a que las contrataciones no sean duradedas”, explica.

“Este tipo de medidas ya se implementó antes y no dio resultados relevantes”, concluye Toyama.

Pamela Navarro, directora en Atalla Legal, indicó que medidas como esta “no sirven, ya que todo lo que se hace es parchar”.

“Lo que va a pasar es que se contraten a jóvenes por 6 meses y luego las empresas los sacan. No habrá intención real de mantenerlos en planilla. Se deben crear incentivos no solo para las empresas sino también en favor de los trabajadores, para que ellos mismos quieran ser formales. Son pocos los que quieren pasar a la formalidad, ya que ello conlleva el pago de impuestos, lo cual no se refleja en ningún beneficio para ellos”, explica Navarro.