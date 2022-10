La calificadora Fitch Ratings en la víspera bajo la perspectiva de calificación de Perú de estable a negativa, en línea con otras dos calificadoras internacionales, entre ellos, Moody’s.

¿El motivo? Principalmente la inestabilidad política, pues continúa el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso de la República.

Pese a este escenario, Julio Velarde, a la cabeza del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no cree que exista justificación para que Fitch Ratings baje la calificación del Perú.

“Bajar la calificación cuando hay capacidad de pago, no sería justo. El gobierno puede ser bueno o malo, pero lo que mide la calificación es si el Perú puede pagar o no deuda. No mide si el gobierno es corrupto y honesto”, señaló tras su salida del foro Perú-Unión Europea.

Detallo que el déficit de Perú se redujo de 8.9% en 2020 a 1.9% para este año. En tanto el nivel de deuda “es el más bajo que cualquier país de Sudamérica o México”.

Inflación y pobreza

El nivel de pobreza en Perú volvió a subir a casi 30% en 2020, producto de la pandemia, para luego retroceder a 26% en 2021.

De acuerdo a Velarde, hay una mayor probabilidad de reducir la pobreza también este 2022, considerando que las cifras de empleo están en positivo. “Que los niños hayan regresado a clases ha posibilitado que las personas vuelvan a trabajar”, señaló cómo ejemplo.

No obstante, indicó que el problema actual se centra en la inflación. El BCRP subió hasta 15 veces la tasa de referencia para contener la subida de precios y controlar la demanda.

Velarde señaló este viernes que la tasa de referencia podría volver a subirse pero cada vez, el Perú estaría cerca de llegar al pico.