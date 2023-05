Como parte de su oferta, JPMorgan obtuvo unos US$173,000 millones en préstamos de First Republic. (Foto: Bloomberg)

JPMorgan Chase & Co. notificó a unos 1,000 empleados de First Republic Bank que no se les dará trabajo, ni siquiera temporalmente, tras la adquisición del banco en quiebra.

El mayor banco de Estados Unidos ofreció el jueves puestos a tiempo completo o transitorios a casi el 85% de los cerca de 7,000 empleados que seguían trabajando en First Republic cuando quebró, mientras que al resto se les dijo que no recibirían ofertas, según una persona con conocimiento del asunto. Los empleos temporales tendrán una duración de tres, seis, nueve o doce meses, dependiendo del puesto, dijo la fuente, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada. LEA TAMBIÉN: Por qué quebró el First Republic Bank. ¿Seguirá otro banco? "Desde nuestra adquisición de First Republic el 1 de mayo, hemos sido transparentes con sus empleados y hemos mantenido nuestra promesa de informarles sobre su situación laboral en un plazo de 30 días", dijo un portavoz de JPMorgan, con sede en Nueva York, en un comunicado. "Reconocemos que han estado bajo estrés e incertidumbre desde marzo y esperamos que el día de hoy traiga claridad y cierre". Los antiguos empleados de First Republic a los que no se les ofreció trabajo en JPMorgan "recibirán el salario y los beneficios correspondientes a 60 días y se les ofrecerá un paquete que incluye un pago único adicional y la continuación de la cobertura de beneficios", dijo el portavoz. First Republic informó a finales de abril que recortaría hasta el 25% de su plantilla, una de las medidas destinadas a reforzar el banco en dificultades y tranquilizar a los inversionistas. Al final, esas medidas no fueron suficientes y la empresa, con sede en San Francisco, fue intervenida días después. La mayoría de los empleados que no recibieron una oferta de JPMorgan el jueves habían sido identificados como parte de los recortes previstos por First Republic, pero aún no habían sido notificados cuando el banco quebró, dijo la persona. JPMorgan, que tenía 296,877 empleados a finales de marzo, se impuso a sus rivales en una subasta dirigida por el Gobierno para adquirir First Republic. Como parte de su oferta, JPMorgan obtuvo unos US$173,000 millones en préstamos de First Republic, US$30,000 millones en valores y US$92,000 millones en depósitos, y luego tuvo que decidir qué hacer con sus empleados, docenas de los cuales ganaban más de US$10 millones al año, informó Bloomberg News el jueves. LEA TAMBIÉN: Mercados están equivocados sobre recortes de tasas de la Fed: Pictet