El último domingo, Javier Milei juró como presidente de Argentina. Como parte de sus primeras palabras, el mandatario dijo claramente: “No hay plata, no hay alternativa al ‘shock’”. “Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido en el tiempo”, añadió, quien aseguró que el ajuste tendrá como blanco principal el Estado y no el sector privado.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, declaró que el país está “frente a la peor herencia de la historia” . “Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5.5% del producto, con un Banco Central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a tres bases monetarias en pasivos remunerados”, mencionó Caputo.

Agregó: “Una emisión monetaria en estos cuatros años de más de 20 puntos de producto que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual, y que castiga a los argentinos todos los días. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real”.

Caputo resaltó que el país tiene deudas de más de US$ 400 mil millones entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deudas con organismos multilaterales de crédito . “Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación”, dijo durante su discurso. De hecho, indicó que -como dijo anteriormente Milei, había el riesgo de que la inflación llegue a 15,000% anual. “Es decir, una leche pasaría de 400 pesos a 60 mil pesos en un año”, apuntó.

Consideró que lo que se manifiesta como los problemas, son las consecuencias de cómo se ha financiado el déficit fiscal . “Como país nos hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias, pero nunca el problema. Políticamente hemos sido adictos al déficit”, instó.

Las medidas

El paquete de urgencia tiene como finalidad “neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas”. Las medidas son:

1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. “Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiar y amigos antes de un cambio de Gobierno para mantener sus privilegios”, dijo Caputo.

2. Se decreta la suspensión de la pauta del Gobierno nacional por un año. “Durante el 2023 entre presidencia y los ministerios se gastaron 34 mil millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los medios de turno”, argumentó.

3. Conforme a la ley de ministerios decretada por el presidente Milei, los ministerios se reducirán de 18 a nueve, y las secretarías de 106 a 54. “Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado nacional”, explicó.

4. Se va a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias. “(Los) recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para hacer política”, apuntó.

5. El Estado nacional no va a licitar obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado. “Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública, que como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”.

6. Se va a reducir subsidios a la energía y al transporte. “Hoy el Estado sostiene precios bajísimos”.

