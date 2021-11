Las 600 empresas españolas afincadas en Perú piden al gobierno de Pedro Castillo mensajes concretos y hechos claros -de respeto a la inversión y seguridad jurídica- para ampliar sus operaciones y así crear empleo, dice la Secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez.

La funcionaria arribo al Perú –hace unos días– para conocer al nuevo equipo económico de la administración Castillo y recoger, al mismo tiempo, la preocupación de las inversiones españolas establecidas en el territorio nacional tras al cambio de mando. Estas se centran fundamentalmente –explicó a Gestión– en la necesidad de saber si habrá coherencia entre las políticas económicas que se apliquen ahora con las que se desarrollaban hasta el 2020.

Así como la continuidad de proyectos como –por ejemplo– Majes Siguas II (en la que esta presente inversión de este país). Este compas de espera ha hecho que al menos dos empresas españolas en Perú dejen en ‘stand by’ las ampliaciones que tenían previstas realizar.

La Secretaria de Comercio de España además de reunirse con empresas españolas en Perú, también conversó con los ministros de Economía, Minas, Comercio y Vivienda.

-¿Cuál ha sido la sensación que le ha dejado el equipo económico de la administración Castillo?-

La impresión que me han transmitido los ministros es de seriedad y responsabilidad. Son conscientes de la misión que tienen ahora mismo, de cara a consolidar una recuperación económica para Perú, ya que fue muy golpeada por la pandemia al igual que España. Se necesita una recuperación, que tiene que ser fuerte y sostenida. Creo que los ministros con los que he estado, son conscientes de ello y se encuentran en un periodo de aterrizar las agendas. Nos comentaban que una de la tareas de las próximas semanas, entre todos será la de promover los grandes proyectos de los distintos sectores así como coordinar cuáles emprender primero. Nos encontramos en ese momento de coordinación y de aterrizar, donde todos los gobiernos necesitan ese tiempo de reflexión y de preparación. Las reuniones fueron cordiales, pues han sido equipos a la escucha de las inquietudes de las empresas.

-¿Cuáles son las principales preocupaciones de las empresas españolas en Perú?-

En el Perú –cabe precisar– hay cerca de 600 empresas españolas que llevan instaladas desde hace varios años por lo que su visión es muy importante, ya que conocen de cerca los vaivenes políticos de los últimos años. Entre sus principales preocupaciones se encuentra la seguridad jurídica así como la necesidad de no parar los proyectos en marcha y de apostar por los socios inversores. Para España, Perú es un socio estratégico, es un país que ha ganado muchísimo y tiene todo para ser un país de referencia en la región por su apertura económica y de disciplina macroeconómica. Además, ha conseguido mucho mostrando esa imagen de disciplina fiscal y sobre todo de apertura económica, al apostar por proyectos como la Alianza del Pacífico y los Tratados de Libre Comercio, con mucho liderazgo en la región. Es un valor que no debe perderse.

-¿Hay temor de inseguridad jurídica?-

Las preocupaciones de los inversionistas no es tanto por el color del gobierno (al ser de izquierda), sino que cualquier cambio (de mando) genera en los inversores incertidumbre y la necesidad de saber si va haber coherencia entre las políticas que se apliquen ahora con las anteriores y sobre todo la continuidad de los proyectos. Lo que nos trasladaron las empresas es que más allá de esa incertidumbre, tienen muy claro que están aquí en Perú –desde hace mucho tiempo– y esperan quedarse. Al menos un par de ellas tenían la intención de abrir plantas y crear empleos, pero están a la espera de que la política acompañe lo que económicamente necesita el país, que es atracción de la inversión.

-¿Qué empresas han dejado en ‘stand by’ su plan de inversión?-

No puede dar más detalles, pero lo que quiero decir con esto es que no hay la actitud de las empresas por retirarse, en lo absoluto, sino de esperar que la política sume y no sea un freno. Y en ningún caso se plantea dejar de invertir en Perú. Aunque ahora mismo hay un stock de inversiones de casi 20,000 millones de euros. España -hasta hace unos años- fue el primer inversor en Perú y la intención es de seguir siendo así de relevante.

-Respecto a nuevas inversiones, ¿ve posible su arribo en el corto plazo?-

Inmediatamente es complicado porque también –en términos globales– las compañías están empezando a recuperarse. A lo que se suma que a diferencia de otros ciclos/momentos donde la salida (de capitales) era evidente e inmediata, ahora se está apostando por invertir en España. Así que, no diría que de forma inmediata vayan a generarse muchos proyectos. Lo que sí creo es que las empresas –sobre todo aquellas que ya están en Perú– en cuanto vean mensajes claros por parte del gobierno, sobre todo del equipo económico, propicios a esa estabilidad y seguridad pues van a expandir sus negocios y participar en nuevos proyectos. Es importante que el gobierno de Castillo aterrice la agenda y que cada vez se vayan dando los mensajes claros que propicien las inversiones.

-Al menos cuatro empresas españolas (Telefónica, Enagás, ACS y FCC) llevan abiertos arbitrajes contra el Estado peruano ante el CIADI, ¿esta situación podría mellar el arribo de inversiones? ¿hay temor por nuevos arbitrajes?-

Vale aclarar que muchos de estos procesos son anteriores (a este gobierno). Creo que al final cuando hay muchos contenciosos o cuando muchos proyectos terminan en arbitraje siempre tiene un impacto en las decisiones del inversor ya que una empresa escucha primera a otra empresa, más que al gobierno. Las experiencia de los que llegaron primero son fundamentales. Los casos de éxito llaman a la inversión y los arbitrajes desincentivan que otras empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, decidan expandirse a países como Perú ya que no pueden permitirse una apuesta tan arriesgada. Eso podría tener un impacto. No diría que lo haya tenido ya porque de hecho –durante el 2020– España ha sido uno los principales inversores de Perú. No tengo los datos del 2021, pero el 2020 ha sido positivo y con un monto relevante.

Xiana Méndez, Secretaria de Comercio: "Para España, Perú es un socio estratégico, es un país que ha ganado muchísimo y tiene todo para ser un país de referencia en la región". (Foto: Embajada de España en Perú)

-España, destino de inversiones-

España está abierto a recibir a los inversionistas peruanos desde startups hasta compañías más grandes, indicó su Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

“España es el undécimo receptor de inversión directa extranjera a nivel mundial en términos de stock y lo seguimos siendo. El 2020 fue un año positivo contra todo pronóstico. El inversor extranjero en España tiene trato nacional, en todos los sentidos, de forma que cuando llegue a la capital –por ejemplo desde Perú– ese empresario puede acceder a todas las ayudas económicas a nivel europeo”, explicó.

“Invito a los empresarios peruanos a invertir a España –ahora– que tenemos una agenda de recuperación económica muy ambiciosa. Se espera que crezcamos este año en 5% y el 2022 en 7%. Nuestra agenda -además- está alineada con lo que buscan los empresarios peruanos y está basada en políticas de inversión en digitalización; agenda industrial de vanguardia, agroindustria; salud avanzada; energías sostenibles y economía circular”, subrayó.