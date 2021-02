Las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, acciones de protección, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas, permiten responder a desafíos como la mitigación y adaptación al cambio climático, y generar oportunidades de negocios para las empresas.

Una de las soluciones basadas en la naturaleza más difundidas en la región, especialmente en Argentina, Uruguay y Chile, es la ganadería regenerativa. Esta busca obtener la mayor rentabilidad por hectárea al hacer uso del pastoreo racional, la disponibilidad continua de agua limpia, sombra y sales minerales, la eliminación del uso de herbicidas, anabólicos y algunos desparasitantes que dañan los microorganismos del suelo, así como la utilización de razas bovinas adaptadas al entorno.

Una economía basada en la naturaleza podría generar US$ 10,1 billones en valor comercial anual y crear 395 millones de empleos a nivel global para 2030, según el World Economic Forum (WEF).

“A partir de las investigaciones desarrolladas por WEF, sabemos que la naturaleza nos ofrece recursos —como aire puro, agua, alimentos, entre otros— por un valor estimado de US$ 125,000 billones anuales. Las empresas peruanas que apuesten por un desarrollo sostenible encontrarán en la naturaleza a un aliado para liderar el mercado con una ventaja competitiva innovadora y, a su vez, generarán valor compartido”, resalta Marian Buraschi, directora de nexos+1, plataforma regional de acción climática y resiliencia empresarial.

Rentabilidad

Braschi indica que los ingresos por inversiones en la naturaleza comienzan a verse generalmente luego de siete años. En el estudio “Análisis financiero de 10 proyectos que corresponden a las opciones de mitigación en el Perú” se encontró que de diez proyectos, los que más retorno de inversión tenían eran los que implementan soluciones basadas en la naturaleza.

Estas opciones tenían un retorno de entre S/ 3 y S/ 4 por cada sol invertido. “Por ejemplo, la empresa Bosques Amazónicos (BAM) proyecta generar un promedio de US$ 20 millones a US$ 25 millones por medio de la venta de créditos de carbono a partir de 2025. Además, entre 2023 y 2029 generará entre US$ 4 millones y US$ 6 millones por cosecha de plantación”, adelanta Buraschi.

Beneficios

Según el estudio “KPMG 2020 CEO Outlook: COVID-19”, el 65% de los CEO entrevistados respondió que la gestión de los riesgos relacionados con el clima desempeñará un papel importante en el mantenimiento de sus puestos de trabajo en los próximos cinco años.

“Este nuevo enfoque incorpora una nueva variable estratégica en la visión de negocio, que acelera cambios estructurales para asegurar la sostenibilidad en el futuro”, dice la especialista.

“Sabemos que Latinoamérica y el Caribe es una región especialmente vulnerable a las variaciones climáticas. La transformación de las políticas industriales, así como la investigación y desarrollo, la certificación de calidad, establecimiento de normas, incubación, y transferencia de tecnología, nos pondrán un paso por delante en el mercado”, agrega.

El 2, 3, y 4 de marzo se realizará el encuentro empresarial regional nexos+1, que busca soluciones y compartir buenas prácticas respecto a la pandemia y el cambio climático.