La inversión latinoamericana en el exterior superó en el 2021 los niveles previos a la pandemia tras bajar a mínimos históricos en el 2020 debido a la crisis sanitaria del coronavirus, según destaca el informe Global Latam 2021 presentado este martes en Madrid.

El documento de ICEX-Invest in Spain y la Secretaría General Iberoamericana (Segib) analiza el estado actual de la economía y las empresas latinoamericanas a través de su internacionalización y hace hincapié en los flujos de inversión con España.

La cuarta edición del informe, que dedica un capítulo especial a Colombia, destaca, entre varios aspectos, la vuelta a la senda de la inversión directa en el extranjero de la región latinoamericana y la incertidumbre por el futuro.

La inversión exterior de las compañías latinoamericanas se incrementó hasta los US$ 57,403 millones el pasado año, según el documento, “una de las mayores cifras de la serie histórica, y un 25.5% más que los niveles prepandemia”.

En la presentación participaron la consejera delegada de ICEX, María Peña, quien celebró que España sea “destino preferente” para el flujo de inversión directa de América Latina, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, quien valoró que “el 30% de la inversión española directa tenga como destino América Latina”.

“Viento de cola” para la economía latinoamericana

“En el 2021 se triplican los flujos, son noticias muy positivas, las empresas latinoamericanas están sanas, salen fuera y se recuperan”, analizó Adrián Blanco, de ICEX, en la presentación.

Blanco explicó que la evolución del precio de los commodities y los tipos de interés, así como el crecimiento de los países del G7 y el de China, actuaron “como viento de cola para la economía latinoamericana en el 2021″.

Aludió a las emisiones de bonos corporativos, “US$ 74,000 millones por parte de 108 compañías que lideran la inversión de América Latina en el mundo”, los índices de confianza empresarial y la evolución de los tipos de cambio de monedas locales como motivos de esa recuperación.

Se refirió a la inversión que reciben los países latinoamericanos y destacó la situación de Brasil y Chile, algo que también refleja el estudio.

Según el documento, Brasil cuenta con la inversión latinoamericana más elevada en el mundo con US$ 277,454 millones, seguida de México (US$ 178,947 millones) y Chile (US$ 145,333 millones).

Respecto de su tamaño económico (medido por el tamaño del PBI) Chile lidera sin embargo la inversión acumulada exterior, a gran distancia del resto de países, seguido por Colombia y Brasil.

Por el contrario, otras economías como Perú o Argentina cuentan con un tejido empresarial menos internacionalizado.

Un barómetro para dar voz a las preocupaciones de las empresas

Por primera vez al informe le acompaña un barómetro en el que se recogen las preocupaciones de 361 compañías latinoamericanas y “pretende dar voz a empresas para que expresen lo que les preocupa y sus demandas en políticas públicas y previsiones de inversión”.

Así, esta encuesta revela que el 49.6% de las compañías consultadas se muestra preocupada por alcanzar “pensiones competitivas en su sector”, el 39.3% por el talento y el 31% por el precio de las materias primas.

Asimismo, la sostenibilidad se encuentra dentro de las incertidumbres del 30.2%, los nuevos hábitos de consumo son elementos importantes para el 29.9%, la digitalización para el 29.4% y el proteccionismo para el 24.1%.

América Latina, cuarto inversor en España

El informe analiza también la inversión latinoamericana en España que, según afirmó la consejera delegada de ICEX, es cada vez “más diversificada”.

“Las empresas latinoamericanas contribuyen de manera muy relevante al tejido empresarial español, de manera conjunta mantienen una inversión acumulada de 47,168 millones de euros, un 9.8% de toda la inversión extranjera recibida por España”, incide el estudio.

También reflejan que la tendencia es “fuertemente creciente”, con un aumento de la inversión del 92% desde el año 2010.

“Únicamente Estados Unidos, Reino Unido y Francia han invertido más en España que las latinoamericanas, que superan en volumen invertido a otras economías de renta media como China”, alude.

México encabeza la inversión con un 58.9% del total, seguida de Argentina (15.5%), Venezuela (8%), Brasil (6.7%), Uruguay (2.9%), República Dominicana (2.4%) y Panamá con un 2%.