La agenda de la gira consiste en reuniones privadas con los diez principales inversionistas de cada país, además de visitas oficiales a las respectivas Bolsas de Valores y eventos abiertos con inversionistas interesados. Resaltó la importancia de las alianzas establecidas con Cámara de Comercio Peruano Mexicana y el Consejo Empresarial Colombiano. Se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre del 2023.

Noela Pantoja, directora general de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó que ambos países se encuentran entre los principales socios económicos con los que cuenta el Perú a nivel global. Al ser consultada sobre las tensiones diplomáticas de los últimos meses entre estos países y Perú, aseguró que “no hay inconveniente en ese sentido, pues la parte política ha ido por caminos paralelos a la parte económica y empresarial”.

Esta opinión fue respaldada por Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano, quien indicó que las empresas colombianas están ampliamente interesadas en seguir invirtiendo en el Perú. “A pesar de las diferencias, el sector empresarial seguirá apostando al Perú porque garantiza estabilidad jurídica y seriedad en los contratos, así como un sector institucional muy robusto lo cual nos da tranquilidad para seguir trayendo inversiones”, señaló

Agregó también que las más de 200 compañías colombianas con operaciones en Perú a las que representan han logrado generar más de 44 mil empleos directos y 300 mil indirectos en diversos sectores económicos. “Hoy nuestras inversiones están centradas en energía (36%), infraestructura (21%) y sectores como transporte, servicios y salud (12%)”, destacó.

Por su parte, Gerardo Solís, presidente de la Cámara de Comercio Peruano Mexicana, destacó que México lleva más de 30 años invirtiendo en Perú, particularmente en sectores como minería, infraestructura, servicios y banca.

“Perú es un país con estabilidad jurídica y económica sobre todo. Con todos los vaivenes políticos, la institucionalidad ha primado y por eso a las inversiones les va bien. Tenemos el compromiso de seguir asumiendo el impulso de inversiones mexicanas en Perú y seguimos apostando por eso. Creemos que falta muchísimo por invertir”, añadió.

“Inversiones colombianas en Perú llegaría a US$ 1,500 millones anuales”

Colombia es decimotercer socio comercial del Perú en el mundo, el decimoquinto destino de nuestras exportaciones y el octavo origen de nuestras importaciones, de acuerdo con la Cancillería. Asimismo, es el segundo inversionista latinoamericano más importante en el Perú. En exclusiva para Gestión, Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano, comentó sus expectativas de cara al próximo Road Show de inPERU en Bogotá.

¿Cuánto esperan que crezcan las inversiones colombianas en Perú?

Veníamos creciendo a un ritmo de US$ 2,000 millones anuales, pero con la pandemia se ha detenido una parte de esa inversión. Nos interesa retomar esa senda de crecimiento. Se redujo a US$ 500 millones anuales en los últimos años. Esperamos que a partir de este programa, las inversiones vuelvan a llegar a, por lo menos, US$ 1,500 millones anuales.

¿Cuáles son los sectores con mayor potencial de crecimiento en Perú?

El principal es energía, que es tanto gas, como transmisión eléctrica e hidrocarburos. Hay un segundo sector que esta tomando fuerza: infraestructura. Tanto en concesiones viales, carreteras, construcción, obras de ingeniería. Este segundo sector es muy importante para nosotros.

Un tercero es transporte, conformamos 3 de 4 consorcios del Metropolitano de Lima. Además, en el sector de taxis está Taxi Satelital que es la compañía mas grande de taxis en Perú.

También hay nuevas inversiones que se van consolidando poco a poco. Específicamente en el sector salud y hotelero, que vienen creciendo paulatinamente.

