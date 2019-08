En los últimos siete años, la inversión nacional en exploración minera descendió en 54% (al pasar de US$ 905 millones en el 2012 a US$ 413 millones en el 2018), y de enero a junio del 2019 alcanzó apenas US$ 158 millones, lo que representó una caída del 17%, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (ver gráfico).

De mantenerse esta tendencia, según el presidente de la SNMPE, Manuel Fumagalli, la inversión total en exploración minera podría descender al cierre del 2019 también en un 17%, aunque el exviceministro de Minas, Rómulo Mucho, proyecta que la caída podría llegar hasta un 30% en este año.

Mucho estima que las inversiones en busca de nuevos yacimientos apenas llegaría a US$ 290 millones, un 70% de lo invertido en el 2018, por dos factores: la creciente oposición contra la minería, como se aprecia en el sur, y el incremento en los trámites para hacer exploración, que son similares a los exigidos para operar una mina.

Las cifras

En efecto, si bien el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tenía previsto que se ejecutarían proyectos por US$ 306 millones en el 2018, la mayor parte de las inversiones registradas ese año (US$ 413 millones) no son nuevas, sino corresponden a inversiones que realizaron las actuales minas en sus áreas colindantes.

En Arequipa, por ejemplo, si bien se registra nueve proyectos de exploración, con instrumentos de gestión ambiental aprobados, las empresas no han comunicado ningún inicio de actividad al Minem.

Además, el presidente de la SNMPE indicó que si bien en el 2017 del total de las inversiones mineras el 12% se destinó a exploración, en el 2018 solo se dedicó un 8%, y observó que la tendencia en el 2019 es aún más baja (un 6.2% del gasto total se destinó a dicho rubro entre enero y junio, según el Minem).

Para el exviceministro Mucho, esta menor inversión está reduciendo nuestras reservas de minerales, por lo cual se requiere que el Gobierno aplique un cambio radical en la forma de atraer inversión en exploración.

Riesgos a la vista

Para Fumagalli, el riesgo de esa menor inversión es que el país se estancará en su cartera de proyectos, sobre todo de oro, pues de la actual (que suma proyectos por US$ 59,000 millones), el 70% es para cobre y solo 12% es para oro, cuando –por su creciente precio–el país requiere buscar nuevos yacimientos auríferos.

El problema, citó, es que el último cambio al Reglamento de Exploración Minera, que apuntaba a reducir plazos en los trámites, no ha tenido efecto positivo. En total, estima que toma hasta tres años de trámites el iniciar un proceso exploratorio.

Nuevo escenario

De otro lado, el Consejo de Minería suspendió la licencia de construcción de Tía María a Southern. La medida, anunciada por el alcalde de Arequipa, Omar Candia, y luego corroborada por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, se aplicará hasta que se resuelvan los recursos de revisión presentados contra el proyecto. El plazo límite para resolver el caso es de 120 días.

Si bien la medida se dio a conocer el viernes, Southern aún no fue notificada. Así lo reportó a la Superintendencia del Mercado de Valores, a través de hechos de importancia. Añaden que una vez que les oficialicen la resolución “cumplirán con pronunciarse”.

Mientras tanto, en Arequipa los promotores del paro insistían en que no basta la suspensión y piden la anulación.

Vizcarra denuncia intento de intimidación tras difusión de audio

El presidente Martín Vizcarra calificó como un intento de “intimidación” y “distracción” la difusión de un audio en el que se le escucha referirse al futuro del proyecto Tía María.



En Corto

Trabas. Xennia Forno, socia del Estudio Rubio y experta en derecho minero, observó que con el nuevo Reglamento de Exploración Minera se incrementaron los trámites, y aún para explorar en territorios eriazos (sin agua, población o reservas naturales) se tiene que obtener opinión previa del Minam, mientras el Minem creó nuevas exigencias.



