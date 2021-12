Días antes del cambio de mando, el gobierno de Francisco Sagasti -hace cinco meses, específicamente- puso fin al contrato de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) con Azteca Comunicaciones.

En concreto, se resolvió el contrato firmado bajo el modelo de Asociación Público Privada con la empresa mexicana por la causal de interés público, alegándose que la infraestructura (13,000 kilómetros de fibra óptica) estaba subutilizada.

Así un detalle a subrayar es que -de acuerdo a la Resolución Ministerial que declara la resolución del contrato con Azteca- se establece que “la caducidad operará a los seis meses de publicada la resolución”.

Lo que implica en la práctica que el próximo 15 de enero del 2022, Pronatel -que depende del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)- recibirá oficialmente la infraestructura de Azteca y será -desde entonces- la responsable de su operación y mantenimiento de manera provisional.

Ya bajo la administración actual -a cargo del ministro Juan Silva en el MTC- el último 11 de noviembre Pronatel publicó un aviso para contratar el “servicio de operaciones y mantenimiento de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)”.

Tomando en cuenta que en 16 días la infraestructura de telecomunicaciones pasará a manos del Estado, ¿cómo avanza este proceso? Gestión conversó con el director ejecutivo de Pronatel, Jorge Luis Tupac Yupanqui Sagastegui.

¿Cómo avanza el proceso público –vía adjudicación directa– para contratar al interventor que se encargará de operar y mantener la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)?

El proceso de contratación se realiza de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1509 (que autoriza al Pronatel contratar vía adjudicación directa a empresas que se encarguen de la operación, mantenimiento y prestación de los servicios en las redes de infraestructura de telecomunicaciones) el cual habilita realizar una contratación directa.

A la fecha, se ha culminado con la indagación de mercado y nos encontramos evaluando las cotizaciones recibidas.

¿Cuántos postores se han presentado y cuándo se conocerá al interventor?

Se han recibido tres cotizaciones (enviadas por tres empresas). Se estima que, en enero de 2022, se otorgará la buena pro de la empresa encargada de la operación provisional de la red.

De acuerdo a información proporcionada a Gestión, no se ha permitido a los postores realizar visitas técnicas para conocer el estado actual de la infraestructura. En ese sentido, desde Pronatel ¿se tiene información de cómo está la infraestructura que entregará Azteca?

A la fecha, no hemos recibido solicitudes para realizar una visita técnica de parte de las empresas interesadas en hacerse cargo de la operación provisional de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO).

Pronatel, de otro lado, se encuentra realizando la supervisión de la totalidad de la infraestructura y equipamiento de la red. La cual culminará el 31 de diciembre de 2021.

¿Quién va asumir los riesgos de perjuicios en la infraestructura entregada? ¿el interventor o Pronatel?

Pronatel -como se indica líneas arriba- se encuentra realizando la supervisión de la totalidad de la infraestructura y equipamiento de la red la que culminará el 31 de diciembre de 2021.

Ante ello cualquier desperfecto u observación encontrada deberá ser resarcida por la empresa Azteca Comunicaciones.

El proceso de contratación del “servicio de operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica” ¿se ha inscrito en el Sistema Electrónico del Estado (SEACE)? Dado que tras una búsqueda no se la ubica

Una vez culminada la indagación de mercado se publicará el proceso conforme a Ley.

¿Qué requisitos se han establecido en los Términos de Referencia (TDR)? Las empresas interesadas en participar tuvieron hasta el 21 de diciembre para presentar sus comentarios o aclaraciones de los TDR recibidos.

Se ha priorizado que la empresa que realice la operación y mantenimiento sea una empresa operadora de servicios de telecomunicaciones, que cuente con presencia a nivel nacional.

¿Por qué no se ha incluido en los TDR la regulación que permite mejorar la oferta del servicio de internet respecto al que brinda actualmente? ¿Por ejemplo: se mantiene la tarifa actual de US$ 23 por Mbps (más IGV) para dar el servicio lo que impidió a Azteca avanzar y que no puede competir con velocidades y tarifas mucho menores que existen el mercado? ¿tampoco se ha incluido la posibilidad –pese a que hay normativa vigente– de que el operador de la Red Dorsal pueda ofrecer velocidades de internet mucho mayores a lo que fijó Azteca? ¿A qué se debe ello, cuál es el sustento técnico?

La tarifa del servicio debe ser regulada por el organismo competente que es Osiptel.

Asimismo, debemos resaltar la contratación que se realizará es de manera provisional ya que la decisión definitiva sobre el futuro de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) deberá ser evaluada y adoptada por el grupo de trabajo constituido a través de la Resolución Ministerial N° 1045-2021-MTC/01.03. (Bajo esta resolución se constituyó -en octubre- un grupo de trabajo para elaborar y proponer criterios que permitan garantizar la continuidad de la RDNFO).

Tomando en cuenta que en quincena de enero 2022 Azteca les entregará la infraestructura en concreto, ¿cuándo se entregará la adjudicación de operación y mantenimiento? Reiteró la pregunta dado que el tiempo es vital para que el interventor tenga tiempo de conocer el estado actual de la RDNFO y que el Estado tenga la certeza de que se le está entregando una infraestructura sin problemas.

Como se mencionó anteriormente, se estima que la buena pro será otorgada en el mes de enero de 2022.

El director ejecutivo de Pronatel, Jorge Luis Tupac Yupanqui Sagastegui: “Pronatel se encuentra realizando la supervisión de la totalidad de la infraestructura y equipamiento de la red. La cual culminará el 31 de diciembre de 2021” (Foto: MTC)

-Nota-

Hace siete años, el Estado peruano suscribió con la mexicana Azteca Comunicaciones el contrato de concesión para operar y mantener la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) que nació con la meta de convertirse en una gran infraestructura de telecomunicaciones que dotaría de internet a 180 capitales de provincias, las más pobres del país.

No obstante, a diciembre del 2020 solo se utilizaba el 3.2% de la capacidad instalada y la infraestructura generaba ingresos que cubría apenas el 7.7% de sus costos.

Entre el 2015 y el 2021, el Estado realizó pagos por un total de US$ 290 millones por inversión, mantenimiento y operación, lo que representa un monto de cofinanciamiento mayor en US$ 192 millones (cerca de S/730 millones) al estimado durante la estructuración del proyecto.

Entre el 2018 y 2020, el MTC y Azteca evaluaron la posibilidad de realizar una adenda para optimizar el contrato y resolver la problemática existente. Otra posibilidad era caducar por mutuo acuerdo el contrato suscrito. En ninguna de las oportunidades las partes llegaron a un acuerdo.

Finalmente, este año -el 14 de julio del 2021- se decidió la resolución el contrato de concesión bajo la causal de interés público.

