El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) planea liberar este año semillas mejoradas de camu camu, que elevarán de forma exponencial su productividad y en consecuencia impulsarían las exportaciones de este fruto originario de la selva peruana.

En el 2020, Perú exportó camu camu por el valor de US$ 202,000. Se trata de un producto relativamente nuevo para la agroexportación, que todavía está ganando mercado en el exterior. Al ser originario del Perú, en muchos países todavía lo desconocen, indica la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). “Todavía se tiene que ganar espacio en el mercado para esta fruta, lo que exige un esfuerzo de años y mucha promoción”, dijo a gestion.pe Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP.

Pero otro de los factores que dificultan el despegue de este fruto es la reducida oferta de los productores, que les dificulta llegar a grandes mercados. Con una buena semilla y una poda adecuada, en la actualidad la hectárea de camu camu rinde cinco toneladas a partir del sexto año de vida del cultivo.

Sin embargo, las semillas que prepara el INIA permitirá obtener hasta 42.2 toneladas por hectárea, es decir ocho veces la productividad actual, de acuerdo con la información que dicha entidad brindó a gestion.pe. Además, se obtendrán 4,097 frutos por planta, con un rendimiento de pulpa de 66.7%. “El camu camu tiene potencial para la exportación y se espera la articulación con los productores y otros actores con la finalidad de generar valor en la cadena productiva”, señaló el INIA.

En opinión de Amaro, los mayores rendimientos del cultivo facilitarán su exportación a mayor escala. “Es una fruta que tiene un tremendo potencial. Si se logra incrementar ocho veces su productividad en los cultivos con seis años, sería extraordinario. Serviría para incrementar el consumo local, pero también para obtener mayor competitividad al enviarla al exterior”, manifestó.

El camu camu es un fruto que destaca por su poder antioxidante y actividad anti­inflamatoria, que es superior a la de las tabletas de vitamina C (puras), aunque el contenido de vitamina C en ambos sea equivalente. Su índice de vitamina C es 10 veces mayor que el de la naranja y 40 veces mayor que el del limón.

Además, contiene compuestos bioactivos que podrían retardar o prevenir diversas enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Por esta y otras cualidades, Promperú lo considera uno de los superalimentos de exportación.

Este fruto está disponible en el país entre febrero y junio, así como en octubre y noviembre. Puede cosecharse a partir del cuarto año de cultivo, tras lo cual rinde cosechas anuales. Esta fruta crece en las riberas de los ríos y en los terrenos inundables de la Amazonía. En la actualidad se cultiva en los departamentos de Amazonas, Loreto y Ucayali.

Otras semillas

Para este año, el INIA planea liberar 14 nuevas variedades de semillas, entre las cuales están, además de la del camu camu, las de avena, haba, papa, maíz amarillo duro, caña de azúcar, ajo, entre otras. Las investigaciones están desarrollándose en las diversas Estaciones Experimentales Agrarias del INIA. Las nuevas variedades poseen alto valor genético, así como mayor rendimiento en campo y mejor adaptación al cambio climático, según la institución.

La nueva variedad de avena forrajera posibilita su adaptación a la sierra, lo cual permite un incremento del 65% en el rendimiento de semilla (757 kg/ha) y de 24% en forraje verde (11.9 t), en comparación con las variedades locales. “Esta variedad se puede sembrar como monocultivo o asociado con leguminosas anuales, con el fin de que los productores puedan afrontar la escasez de forrajes durante la época de estiaje, contribuyendo a mantener la producción ganadera durante todo el año”, señala la entidad pública.

