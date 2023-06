El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica, reveló que en abril, la producción del sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 17.41% al compararla con similar mes del año 2022; siendo este resultado el mayor crecimiento en lo que va del año.

Este desempeño se sustentó en el mayor volumen de producción de cobre (31.4%), zinc (31.4%), plomo (9.1%), hierro (2.9%) y plata (0.2%); mientras que, disminuyó la producción de molibdeno (-2.9%), oro (-1.4%) y estaño (-0.9%).

Mientras que, el subsector de hidrocarburos disminuyó en 0,34% explicado por el menor nivel de explotación de líquidos de gas natural (-5.3%); en tanto que, creció la producción de gas natural (6.1%) y de petróleo crudo (1.6%).

Fuente: INEI

Otros sectores

El INEI informó que, en abril de este año, el consumo interno de cemento se redujo en 16.10%, respecto al mes de abril 2022, explicado por el menor avance en obras privadas y de autoconstrucción.

En el resultado de abril 2023, influyó el bajo nivel de demanda y factores climatológicos adversos, que determinaron el desarrollo limitado de obras en la zona norte del país, principalmente.

Respecto al gasto de inversión de gobierno general, este alcanzó S/ 3,623 millones y mostró un crecimiento de 13.65% al compararlo con igual mes del año pasado. Cabe destacar que el aumento de la inversión en construcción se reportó en los tres niveles de Gobierno; mientras que, se redujo la inversión en maquinarias, equipos y otros activos a nivel Nacional y Regional.

“El gasto de consumo del gobierno general, en términos nominales, ascendió a S/ 9,092 millones, registrándose una reducción de 3.31%, en comparación con abril del año 2022″, dijo el INEI.

Importaciones

Con información disponible al 10 de mayo del presente año, el monto total importado en abril 2023 fue de US$ 4 068 millones, registrándose una reducción de 23,61%, al compararlo con el valor registrado en abril 2022.

Según destino, la adquisición de materias primas y productos intermedios se situó en US$ 2 153 millones, observándose una reducción de 29,42%; la importación de bienes de consumo se ubicó en US$ 832 millones, disminuyendo en 9,75% y la compra de bienes de capital y materiales de construcción ascendió a US$ 1 080 millones y se contrajo en 20,10%, respecto al valor registrado en abril del año 2022.

Otorgamiento de créditos consumo aumentó en 17.10%

En abril del presente año, los créditos de consumo se ubicaron en S/ 71,678 millones, incrementándose en 17.10% respecto a similar mes del año anterior. Igualmente, los créditos hipotecarios ascendieron a S/ 61,078 millones, cifra mayor en 5.56%. Por el contrario, disminuyeron los créditos otorgados a las corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas, que ascendieron a S/ 220,901 millones, mostrando una disminución de 5.83%.

Adicionalmente, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple fue de 6 millones 628 mil unidades, cifra superior en 3.99% a lo reportado en abril del año pasado.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.