Ayer, Gestión.pe dio cuenta que el proceso de venta de Luz del Sur a la empresa China Yangtze Power Co. sigue en suspenso, debido a que Indecopi debió pronunciarse en la víspera. Sin embargo, este diario conoció que dicha decisión ha sido postergada.

Al respecto, el Indecopi -a través de un comunicado- que respecto a la solicitud formulada el 30 de octubre de 2019, por la empresa hongkonesa China Yangzte Power International (CYPI), que pide autorización de la autoridad de competencia para adquirir Luz del Sur (empresa de distribución eléctrica) e Inland Energy (empresa de generación eléctrica), que se amplió el plazo de evaluación de la operación de concentración empresarial hasta por treinta (30) días hábiles adicionales.

El motivo de esta ampliación se debe a que la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi -responsable de la citada evaluación- considera conveniente profundizar el análisis sobre esta operación y sus consecuencias en el mercado.

El Indc emitida la resolución el 27 de enero de 2020 , el plazo máximo para que la CLC se pronuncie es de 30 días hábiles adicionales. En caso la CLC decida realizar un requerimiento de información a las empresas involucradas, el plazo de 30 días hábiles se contabiliza desde que se da por satisfecho dicho requerimiento, acorde a lo establecido por el artículo 25 del Decreto Supremo 26876 de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico.

La CLC realiza esta ampliación del plazo conforme al artículo 4 del Reglamento de la Ley 26876 más conocida como la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (promulgada en 1997).

Asimismo, en el marco de esta ley, la CLC recuerda que la información presentada durante el procedimiento de notificación tiene el carácter de reservado , motivo por el cual, por el momento, tiene impedimento legal de brindar mayores detalles de la operación bajo evaluación.

La CLC aclara que la extensión de este plazo no implica por sí misma, ni de manera implícita, una autorización o una denegatoria de la operación . Reitera que se trata de una ampliación del plazo para poder evaluar mejor las consecuencias de una concentración empresarial de esa magnitud en el mercado eléctrico.

Como se sabe, el pasado 30 de octubre de 2019, China Yangzte Power International (Hong Kong) Co. Limited (CYPI) -empresa del grupo económico China Three Gorges Corporation- solicitó a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, autorización para llevar a cabo una operación de concentración empresarial en el sector eléctrico. Actualmente, China Three Gorges Corporation participa en el sector eléctrico a través de dos empresas de generación: Empresa de Generación Huallaga S.A. e Hydro Global Perú S.A.C. La operación propuesta implica que la empresa china adquiera, además, el control de una empresa de distribución (Luz del Sur S.A.A.) y otra empresa de generación (Inland Energy S.A.C.) La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi reitera a la ciudadanía y a los operadores del mercado, su compromiso por un análisis técnico y prolijo que asegure una leal y sana competencia en beneficio de los peruanos.