Fernando Cuadros, ex viceministro del ministerio de trabajo y promoción del empleo, señaló que, frente a la promesa del poder ejecutivo de aumentar la remuneración mínima vital en el primer trimestre del 2020, el aumento a realizarse debería ser de S/120 soles, dejando el sueldo mínimo en S/1050.

El ex funcionario comenta que existe una formula desde el 2007, acordada por el Consejo Nacional de Trabajo, la cual regula que tan seguido y que tanto debería incrementarse el sueldo mínimo vital la cual hoy en día no se está utilizando pero que debería ser de aplicación obligatoria.

La fórmula, generada por el CNT, responde a tres componentes, los cuales incluyen el crecimiento económico y el estado del mercado, por lo que es la mejor opción para garantizar un incremento justo y adecuado.

Señala que, de haberse seguido la formula preestablecida, el sueldo mínimo hoy en día estaría en S/1,000 pero que, lamentablemente, no se le ha hecho caso a esta herramienta técnica aprobada por el sector empresarial, el estado y gremios de trabajadores.

Legalización de la fórmula de sueldo mínimo

Al respecto, comenta que “más importante que el incremento” del sueldo mínimo, es aprobar una norma que legalice la fórmula de revisión del salario mínimo, mediante decreto supremo, a fin de que se puedan programar incrementos a futuro y no se esté sujeto a la voluntad del ejecutivo cuando este considere apropiado un incremento que debió ocurrir anteriormente. Cree que es esencial que se apruebe este mecanismo antes de pasar al incremento del sueldo mínimo.

Además, señala que es imperativo que esta legalización del mecanismo de revisión del salario mínimo lo realice el Ministerio de Trabajo mediante Decreto Supremo, y no mediante ley. “Así el Congreso no puede modificarlo”, comenta, y no estaría sujeto a futuras ideologías políticas, sino que el sueldo mínimo respondería a temas técnicos medibles en la economía peruana.

Señala que existe una necesidad que este mecanismo sea vinculante para que exista periodicidad obligatoria en el ajuste del sueldo mínimo.

No incrementaría informalidad

Cuadros dice que, debido a que el crecimiento del sueldo mínimo estaría directamente vinculado a criterios de crecimiento económico, de carácter técnico, no habrá un incremento en la informalidad una vez que este se implemente, ya que todas las empresas formales podrán responder a un incremento de exigencias legales con relación a sus trabajadores.

Sobre esto, Cuadros señaló que sería mejor dejar de lado los regímenes especiales de promoción del empleo, como el régimen agrario y el de la microempresa, entre otros, ya que considera que en la práctica solo han logrado que las condiciones de trabajo de muchos trabajadores empeoren con relación al resto del mercado.