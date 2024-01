El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) , Abraham Chahuan, afirmó que si se ejecutan los principales proyectos mineros, la pobreza caería 14 puntos.

“¿Qué otra industria en el Perú tiene la capacidad de poder llegar a estas cifras? De trabajar en conjunto y liderar un crecimiento y reducir en 14 puntos porcentuales la disminución de la pobreza. Esa es la industria minera y por eso somos el motor”, expresó Abraham Chahuan .

Asimismo, señaló que otro de los beneficios, en el caso de que se concreten la realización de los proyectos en cartera, es que habría 16.6 millones de beneficiarios, es decir, el 38% de la población proyectada para el 2031.

De la misma manera, manifestó que se crearían 3.9 millones de empleos directos e indirectos, habría un 13% de crecimiento anual del PBI, se generarían S/ 85 mil millones en aportes tributarios, así como S/74 mil millones en compras a proveedores locales.

“Quien diga que el Perú no es minero, es que no quiere ver las cifras, no quiere ver la realidad”, subrayó el ingeniero durante una conferencia por la Semana de la Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú. .

Regiones con más dinero por minería gastan menos en obras

El presidente del IIMP afirmó que los gobiernos locales y regionales ejecutan en promedio 62% para obras, a pesar de haber recibido S/66,765 millones del 2005 al 2021.

“Las regiones que más generan son las que menos ejecución por obras tienen. Entonces tenemos suficientes recursos como para salir de la pobreza, cerrar las brechas, mejorar las condiciones de vida de los peruanos”, manifestó Abraham Chahuan durante su ponencia.

“Ojo es un promedio del 62% de ejecución de obras , porque hay zonas, por ejemplo, Moquegua que tiene una gran capacidad de ejecución, no de ahora, pero las otras zonas tienen de promedio un 40%”, añadió.

Espacio vacío

En otro momento de su exposición, el titular del IIMP señaló que hoy existe un “espacio vacío” que debería ser ocupado por el Estado, pero no es así.

A modo de sustituir la ocupación en dicho territorio, las empresas mineras responsables, a lo largo de los años, han reforzado sus programas de inversión social como obras por impuestos y participación pública, acotó.

“Ese es el espacio vacío al que me refiero. Y lamento decirles que el gran espacio vacío que no está cubierto es la falta de presencia del Estado. La impunidad es un tema utilizado por personas radicales que saben que actúan violamente y no sucede nada” , aseveró Abraham Chahuan.

