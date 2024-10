El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Darío Zegarra, resaltó la oportunidad que tiene nuestro país como protagonista para proveer ocho de los 17 minerales críticos que requiere el mundo para la transición energética, entre ellos el cobre . Sin embargo, reflexionó también en la necesidad de que el Estado gestione apropiadamente los recursos generados por la minería para el cierre de brechas en la población.

“Cómo atraemos inversión privada si es que los territorios no están mejorando a la velocidad y con el sentido de urgencia que se requiere para que haga sentido a la población que la inversión privada es necesaria para la inversión pública, porque la inversión pública genera condiciones. Ese es un desafío que tenemos que abordar”, señaló en la conferencia del Jueves Minero.

Mencionó también que casi el 50% del portafolio de proyectos de cobre (30) se concentran en dos regiones: Apurímac (7) y Cajamarca (5). “Son dos regiones que históricamente han tenido desafíos de presencia efectiva del Estado, entiéndase falta de inversión pública que pueda cerrar las brechas persistentes, que pueda garantizar calidad de servicios y mejora de la vida de las personas”, explicó.

Zegarra agregó que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, a la velocidad de ejecución que tenemos actualmente, terminar todos los proyectos que ya han sido aprobados tomaría 15 años. Y que el promedio que tienen los ministerios de proyectos atrasados los lleva un promedio de 10 - 13 años de atraso en el portafolio que tienen aprobado y presupuestado. “La evidencia nos está diciendo que la capacidad de ejecución es parte del problema”, precisó.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a trabajar en ello de la mano con actores dispuestos a contribuir con el debate de propuestas, como el IIMP. Asimismo, se mostró optimista con la presentación de la agenda de trabajo para la elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Minería al 2050, que el Ministerio de Energía y Minas lidera y apunta a publicar en julio del 2026. Consideró que esta también podría contribuir al cierre de brechas.

LEA TAMBIÉN: Anglo American espera una mayor producción en Quellaveco el cuarto trimestre

“Esta política genera una gran ilusión, una gran oportunidad. No se generan políticas nacionales así no más, no se hace esto todos los años. Ese es un inmenso legado que va a dejar la gestión que ustedes están liderando y sobre eso un gran agradecimiento”, resaltó.