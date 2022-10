El proyecto para la navegación de embarcaciones grandes en los principales ríos amazónicos de Perú ya no iría más. Según informó este lunes Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, el proyecto Hidrovía Amazónica está en procedimiento de declarar su caducidad.

“Este es un proyecto que lamentablemente no ha logrado calar, está en procedimiento de declarar la caducidad [del contrato]. Este era un proyecto que tenía mucha importancia por el cambio de cultura que iba a significar para la selva”, dijo Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva del organismo supervisor ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

La obra implicaba el dragado para la remoción de rocas, arena, sedimentos y otros materiales de al menos trece Malos Pasos (tramos de ríos de muy poca profundidad) en diferentes tramos de los ríos Amazonas, Huallaga, Marañón y Ucayali. La obra estaría a cargo de la concesionaria Hidrovía Amazónica del Perú (COHIDRO), que en 2017 firmó el contrato de concesión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Solo en el primer semestre de este 2022, COHIDRO fue multada con S/ 662,400 por presentar fuera del plazo establecido el Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Detallado a la autoridad ambiental competente (Senace) para su aprobación.

Dicha irregularidad fue sido parte del argumento de diversas organizaciones indígenas amazónicas -entre ellas, la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU)- que solicitaron, en setiembre último, la caducidad del contrato y la inviabilidad del proyecto Hidrovía Amazónica ante el MTC.

La misma federación presentó en el 2021 una acción de amparo ante el Poder Judicial de Ucayali contra ProInversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), por impulsar el proyecto Hidrovía Amazónica, por considerarlo una amenaza a la vida de las poblaciones indígenas, ribereñas y de los caseríos.

Inversiones

En otro momento, Zambrano mencionó que para el 2022 existen US$ 16.629 millones en compromisos de inversión y que, a la fecha, se ejecutaron US$ 10.312 millones (el 62%). Un detalle no menor es que, del total de inversión en infraestructura navegable (US$ 112 millones), solo se ejecutó US$ 1 millón, es decir, un avance del 1%.