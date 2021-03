El candidato presidencial Hernando de Soto, de Avanza País, dijo -durante el debate presidencial organizado por el JNE- que en su Gobierno se destrabarán los proyectos mineros como Conga y Tía María.

“Cuando me refería a los US$ 150,000 me refería a la primera liberación de minas que usted presidente (a Ollanta Humala) no puedo desencadenar cuando dijo que Conga va, pero después no fue. Yo voy hacer que Conga vaya, Tía María vaya, al igual que otros 300 proyectos con los cual vamos a alcanzar las cifras que el propio presidente Humala, que en su tiempo, no lo puedo hacer”, precisó.

También mencionó que ha hecho una propuesta al presidente Sagasti para que las empresas privadas compran vacunas antiCOVID “a la mitad de precio” lo que el “Estado carcocha” no puede adquirir.

En esa línea, reiteró que en su mandato se permitirá que el sector privado pueda comprar vacunas, a fin de inmunizar a la población de forma más rápida.