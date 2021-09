El Ministerio de Energía y Minas (Minem) firmó el cuarto contrato en lo que va del año para el desarrollo de inversiones en exploración minera sujeto a devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal (IPM), siendo el último con Minera Hampton Perú.

Según el contrato, Hampton desarrollará la exploración en 17,800 hectáreas, a través de 22 concesiones que forman parte del proyecto Los Calatos, siendo la mayor área en exploración bajo ese tipo de acuerdos contractuales firmados este año.

La inversión será de US$ 3.7 millones, a desarrollar hasta diciembre del 2022, e incluirá perforación diamantina, ensayos en laboratorio de minerales, suelos, agua, entre otros.

Según el Minem, la devolución del IGV y del IPM bajo ese tipo de contratos, se efectúa sobre todas las importaciones, adquisiciones de bienes, prestación o utilización de servicios y contratos de construcción.

A julio, el proyecto de construcción de la mina Los Calatos (Moquegua), contaba con estudio de prefactibilidad, y su inversión total comprende US$ 655 millones.

Otros proyectos

Las inversiones en exploración en julio último fueron de US$ 26 millones, un 85.7% más que en julio del 2020, y en el acumulado a julio suman US$ 161 millones, 36.9% más con respecto a los US$ 118 millones de enero a julio del 2020.

Sin embargo, no se recuperan con respecto a los seis primeros meses del 2019 (en que sumaron US$199 millones), significando aún una contracción de 19% al compararse ambos periodos.

De enero a julio 2021, las empresas que alcanzaron las mayores inversiones en exploración fueron Compañía Minera Poderosa S.A. en sus concesiones La Poderosa de Trujillo y Libertad, en las labores de perforaciones y sondajes. Le siguen Compañía de Minas Buenaventura, Volcan, Nexa Resources, entre otras (ver tabla).

Datos

-Tres contratos de inversión en exploración firmó el Minem el año pasado, 4 el 2019 y 13 el 2018

-347 unidades de exploración minera había a julio, operando en 294,329 hectáreas.